Dos delincuentes interceptaron a una mujer, la arrastraron para robarle la cartera y cuando estaban por escapar, los vecinos los redujeron a golpes.

La violenta secuencia ocurrió el viernes sobre la calle Benedetti, a metros del Camino del Buen Ayre, en la localidad bonaerense de San Martín. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

En el comienzo de la filmación, la mujer estaba parada en una esquina cuando aparecieron los dos motochorros.

En ese contexto, los delincuentes intentaron robarle la cartera, pero ella se resistió y fue arrastrada con violencia: desde la puerta de una casa la llevaron hasta la calle, donde quedó tirada.

La víctima fue arrastrada varios metros por los delincuentes que le sacaron la cartera. (Foto: Arriba Argentinos)

Tras ello, intentaron escapar doblando en U, pero cayeron luego de chocar contra un árbol. Si bien rápidamente lograron ponerse de pie y continuar, unos metros más adelante los vecinos los interceptaron: mientras uno los golpeaba con un secador de piso, el otro comenzó a pegarles trompadas. Inclusive, alcanzaron a sacarle el asiento de la moto en la que los asaltantes circulaban.

La secuencia, que duró apenas poco más de un minuto, continuó con una pelea entre los delincuentes y los vecinos. Sin embargo, pese a que alertaron a la Policía, el patrullero no llegó y los ladrones escaparon.

Quienes viven en el barrio aseguran que los robos en el lugar son constantes. “La seguridad es un desastre, es cada vez peor. Cuando aparecen por estos lados, todos los que estamos en la parada estamos en riesgo”, precisó una vecina en diálogo con Arriba Argentinos, en eltrece.

“Acá no pueden estar ni los chicos que les sacan hasta los 20 pesos para ir a comprar pan”, completó, indignado, otro vecino.