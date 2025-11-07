La Justicia investiga el femicidio de una joven estudiante en el barrio de San Telmo, caso por el que detuvieron a su novio. La víctima, de 18 años y nacionalidad boliviana, cayó desde un segundo piso en la residencia donde vivía.

Personal de la Comisaría Vecinal 1D de la Policía de la Ciudad fue desplazado el sábado 1° de noviembre por la noche hasta la calle Defensa al 300 por una joven que se encontraba tirada en la vía pública tras caerse del balcón.

Al lugar acudió una ambulancia del SAME, que trasladó a la estudiante aún con vida al hospital Argerich, donde el lunes por la madrugada murió por diversos politraumatismos de cráneo, señala el parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas

Las autoridades informaron que en el lugar se hallaba un joven, también de 18 años e identificado como Nahuel Castillo C., quien sería el novio de la víctima. Allí fue inspeccionado y se pudo constatar que presentaba “signos de lesión en la espalda, similares a arañazos”.

Ante ello, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 5, a cargo de Manuel de Campos, ordenó la detención del joven y colocar una faja de clausura en el departamento para llevar a cabo las pericias correspondientes.

La víctima fue identificada como Matilda López Sanzetenea, quien había llegado a la Argentina a comienzos de este año desde Bolivia para estudiar la carrera de Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires.

Pablo López, papá de la joven, recordó que existieron señales sobre la violencia que sufría su hija: "La perseguía hasta la facultad, le controlaba el celular para saber si se hablaba con otros chicos. Cuando peleaban, él cortaba el acceso a la cuenta de banco que compartían. No la dejaba hablar con las amigas... Absolutas alarmas por todos lados".

"El chico es argentino de nacimiento, pero Matilda lo conoció en Bolivia. Él vivía en Tarija, otra ciudad boliviana, y se cruzaron en un evento estudiantil hace aproximadamente un año. Después volvieron a encontrarse en la Argentina. El pibe era un tóxico tremendo, y yo le desaconsejé a mi hija esa relación. Lo hablamos varias veces... El pibe era muy jodido, muy tóxico. Es muy difícil que hoy los chicos te hagan caso", expuso en diálogo con el medio Clarín.