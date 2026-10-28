Sandra Mihanovich generó repercusión en el mundo del espectáculo tras cuestionar el Martín Fierro de la Música 2026 que recibió Wanda Nara por su canción Bad Bitch. La artista expresó su desacuerdo con la decisión de APTRA y utilizó una contundente comparación para explicar por qué considera que el reconocimiento fue un error.

Durante una entrevista en el programa de streaming No es una copia, la cantante habló sobre el prestigio de los premios Martín Fierro y las críticas que reciben algunas de las decisiones de la entidad organizadora.

"El Martín Fierro es un premio muy cotizado, todo el mundo se lo quiere ganar, y muy desprestigiado por el otro lado, muy criticado", sostuvo Mihanovich.

En ese contexto, cuestionó que la empresaria fuera distinguida por una canción publicada en 2023 y también se refirió a su discurso de agradecimiento, en el que Wanda mencionó a sus colegas.

Puede interesarte

La contundente crítica de Sandra Mihanovich

La intérprete de Honrar la vida no ocultó su sorpresa por el reconocimiento que recibió la conductora de MasterChef Celebrity.

"Entonces, cuando cometen el error, para mí, perdón, yo solo doy una opinión, de premiar como mejor canción viral del año 2023 a Wanda Nara, y ella agradece 'a sus colegas'... Es un poco mucho", expresó.

Sin embargo, Mihanovich aclaró que su cuestionamiento no estaba dirigido personalmente a Wanda ni a su decisión de incursionar en la música.

"Que sea influencer, que conduzca programas, que todo eso, bueno, hermoso, bien. Si quiere cantar, que cante también", señaló.

Luego, remarcó que la responsabilidad del reconocimiento corresponde a quienes entregan los premios.

"El error no es de Wanda Nara. Porque además, yo soy de las personas que dicen que todos podemos cantar. O sea, no es que no. Para mí, nadie se debe privar de cantar", agregó.

Sandra Mihanovich dice que el premio Martin Fierro de la música a Wanda Nara fue un error. https://t.co/ek29T8s0My — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) October 28, 2026

La comparación con Joaquín Galán que generó polémica

Para reforzar su postura, Mihanovich recurrió a una comparación con el fútbol y mencionó a Joaquín Galán, integrante del reconocido dúo musical Pimpinela.

"Es como darle el premio del mejor futbolista del mundo a Joaquín Galán", lanzó la cantante.

Con esa frase, buscó cuestionar los criterios utilizados por APTRA para elegir a los ganadores de los Martín Fierro de la Música.

La declaración se sumó a las repercusiones que generó la distinción de Wanda Nara, una figura vinculada principalmente con la televisión, las redes sociales y el mundo empresarial, que en los últimos años también comenzó a desarrollar su faceta musical.

Puede interesarte

La reacción de la madre de Wanda Nara

Las declaraciones de Mihanovich también llegaron a LAM, el programa de América TV, donde Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, fue consultada sobre la polémica.

Lejos de rechazar por completo las críticas, Colosimo reconoció que coincidía con parte del planteo de la cantante.

"Wanda no es culpable, ella misma lo dice y yo coincido. No sé en qué se basaron, por qué una canción del 2023", sostuvo.

Sin embargo, también manifestó su cansancio por la constante exposición mediática de su hija y pidió que dejaran de convertirla en el centro de las discusiones.

"Basta de Wanda", expresó durante el programa.

El reconocimiento que originó la polémica fue otorgado por la canción Bad Bitch, que Wanda lanzó en 2023 y que superó los cinco millones de reproducciones en YouTube.

La empresaria agradeció a APTRA y a sus colegas al recibir la estatuilla, mientras que las declaraciones de Mihanovich volvieron a poner en discusión los criterios de premiación de los Martín Fierro de la Música.