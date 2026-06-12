Un efectivo de la Policía Federal Argentina fue asesinado este jueves por la noche durante un presunto enfrentamiento armado ocurrido en Villa Banana, en Rosario. El hecho tuvo lugar en las inmediaciones de Gutenberg y Gálvez, cuando agentes que participaban del Plan Bandera intentaron identificar a un grupo de personas y, según las primeras informaciones, fueron atacados a tiros. Como consecuencia del intercambio de disparos, otro uniformado resultó herido y debió ser operado, al igual que un civil que ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con una herida de bala en el tórax. La investigación quedó a cargo de la fiscal María Laura Riccardo y se desplegó un amplio operativo policial en la zona.