Una pareja de Santa Clara del Mar enfrentó a golpes y patadas a cuatro delincuentes encapuchados que ingresaron con intención de robar a su vivienda.

La mujer, que se encontraba en el patio delantero, fue tomada del cabello, arrojada al suelo y golpeada en el rostro mientras su pareja intentaba defenderla.

En medio de una pelea que incluyó empujones, patadas y golpes de puño, el asalto se frustró y los atacantes huyeron trepando un paredón lindero.

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El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de la casa y las imágenes circularon con rapidez entre vecinos y en redes sociales.

Santa Clara del Mar:

UNA PAREJA EVITÓ A LAS TROMPADAS UN ASALTO A SU CASA



Una pareja evitó a golpes que tres delincuentes entraran al interior de su casa en Santa Clara del Mar. El intento de robo ocurrió el viernes por la noche, cerca de las 23.30, en una vivienda de Acapulco y… pic.twitter.com/5t6nXh5GkQ — Clarín (@clarincom) May 19, 2026

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 en una vivienda ubicada en la esquina de las calles Acapulco y Santa Elena, en la localidad balnearia. Según las grabaciones y los relatos que trascendieron, los cuatro agresores vestían de negro, llevaban el rostro cubierto y se movían con linternas.

La mujer detectó su presencia en el patio y comenzó a gritar pidiendo auxilio. Su pareja salió de inmediato desde el interior de la casa y se sumó al forcejeo.

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Los vecinos de las casas cercanas escucharon los gritos de auxilio. Las imágenes de las cámaras muestran una secuencia de violencia física sin que, hasta el momento, se haya informado sobre el uso de armas de fuego o blancas por parte de los asaltantes.

Tras varios minutos de forcejeo, los cuatro hombres desistieron y escaparon por el fondo, trepando el muro de una propiedad vecina. No se reportaron heridos de gravedad ni intervención policial en el hecho.

El video del ataque se difundió rápidamente en redes sociales y generó fuerte repercusión en la zona.