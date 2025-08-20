Después de que se viralizara un video en el que se vio cómo un grupo de policías agredía a un joven tras evadir un control vehicular en Río Gallegos, la Jefatura de Policía de Santa Cruz repudió públicamente los hechos. Asimismo, aseguró que los responsables serían sancionados.

En las imágenes que se publicaron en las redes sociales, se observa cómo cuatro integrantes de la fuerza provincial detuvieron a una persona cuando intentaba ingresar a su vivienda. Según trascendió, este había escapado de un operativo de tránsito realizado el lunes.

Luego de que los oficiales lo atraparan en la puerta de la propiedad, se vio como, al menos, dos de ellos comenzaron a golpearlo a modo de reducirlo. Acto seguido, los agentes lo bajaron por la escalera, la cual permitía acceder a la entrada de la casa, hasta llevarlo a un patrullero.

Frente a esto, la Policía de la Provincia de Santa Cruz señaló que las acciones de los efectivos involucrados no se ajustan a los principios que regulan el ejercicio de la función policial. “Esta institución considera imprescindible expresar su más enérgico repudio ante cualquier accionar que se aparte de los principios que rigen el desempeño de la función policial”, sentenciaron.

De acuerdo con el comunicado oficial publicado por La Opinión Austral, las autoridades remarcaron que “es política de esta Jefatura de Policía sostener con firmeza el compromiso institucional con el respeto irrestricto a los derechos humanos, a las garantías constitucionales y al uso racional, proporcional y legal de la fuerza”.

Al mismo tiempo, confirmaron que ya se había radicado una denuncia judicial por parte del joven golpeado. Desde la institución comunicaron que se iniciaron las actuaciones administrativas necesarias por parte de la Dirección General de Asuntos Internos.

De esta manera, se buscará identificar a los agentes que formaron parte del procedimiento y establecer cuáles habrían sido las responsabilidades de cada uno por sobre el hecho. “Se aplicarán las sanciones disciplinarias previstas en la normativa vigente, sin perjuicio de las acciones judiciales que puedan derivarse de las investigaciones en curso”, remarcaron.

“La Policía de la Provincia de Santa Cruz reafirma su voluntad de actuar con total transparencia ante situaciones que comprometan el accionar de sus miembros y reitera que no tolerará ningún comportamiento que se aparte del marco legal y ético que debe regir el actuar de todo servidor público”, ratificaron en el documento. Por último, la fuerza provincial exhortó a la comunidad a mantener la confianza en las instituciones y reiteró su “firme compromiso con la legalidad, el profesionalismo y el respeto hacia la ciudadanía”.