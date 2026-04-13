Un violento ataque a balazos ocurrido en la madrugada de este domingo terminó con la vida de un vecino en la zona norte de la ciudad. El hecho se investiga como Homicidio y tuvo lugar en inmediaciones de Risso y San Juan, jurisdicción de la Comisaría 26ª.

Todo comenzó minutos después de las 4 de la mañana, cuando un llamado al 911 alertó sobre un hombre herido de arma de fuego en calle Risso al 3600. Al arribar, los primeros efectivos se encontraron con un grupo de vecinos que los guiaron hacia el interior de una vivienda.

Allí yacía gravemente herido Miguel Ángel Altamirano, de 31 años, quien poco después fue declarado fallecido por la médica del servicio de emergencias 107.

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De acuerdo a las primeras declaraciones, la víctima se encontraba en la vereda junto a su hermano cuando un sujeto a bordo de una motocicleta 110 cc negra abrió fuego sin mediar palabra. Tras efectuar varios disparos, el agresor se dio a la fuga.

Personal policial y peritos criminalísticos trabajaron en el lugar durante aproximadamente una hora. Según trascendió se habrían secuestrado vainas servidas; un arma blanca como así se habrían observado rastros de sangre.

Además, se habrían realizado pruebas de dermotest tanto a la víctima como a un testigo del suceso. El examen médico constató al menos dos impactos de bala: uno en la muñeca izquierda y otro en la zona intercostal.

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Investigación en curso

La causa fue caratulada como Homicidio y quedó a cargo del fiscal en turno, quien dispuso las primeras medidas investigativas.

Hasta el momento no hay detenidos y el autor del ataque permanece prófugo. Los investigadores intentan establecer el móvil del crimen y dar con el agresor, cuya identidad aún no fue determinada.

El procedimiento finalizó cerca de las 5.30, quedando el lugar bajo resguardo policial.