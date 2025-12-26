Tres impactos en el rostro y uno en el tórax terminaron con la vida del joven. Personal de PDI busca a los agresores

A contramano del clima festivo y cuando la ciudad amanecía tras la Nochebuena, un crimen de características mafiosas volvió a sacudir a Santa Fe. Un joven de 23 años fue asesinado a balazos en barrio Acería, en un ataque directo que la investigación ya encuadra como "Homicidio calificado" por el uso de arma de fuego".

El hecho ocurrió en las primeras horas del jueves 25 de diciembre, en inmediaciones de Grandoli y un pasaje sin nombre, jurisdicción de la Subcomisaría 12ª. Allí, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) desplegó un amplio operativo pericial luego de confirmarse la muerte de Kevin Leonel Duarte, de 23 años.

La escena, según los primeros indicios, fue rápida y letal. Nada de robo. Nada de forcejeo. Sólo disparos certeros.

Traslado desesperado y muerte

De acuerdo a la reconstrucción preliminar, del hecho se tuvo conocimiento alrededor de las 6 de la mañana cuando un llamado al 911 alertó sobre el ingreso de un herido de arma de fuego al hospital Iturraspe. Al arribar, los efectivos fueron informados por la médica de guardia que el joven había llegado sin signos vitales a las 6.15.

El diagnóstico fue contundente: múltiples heridas de bala en el rostro, cuello y tórax.

Al estilo sicario

La clave del caso la aportó una mujer, pareja de la víctima. La joven relató que ambos circulaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por dos personas también en motovehículo, quienes sin mediar palabra abrieron fuego.

Tras el ataque, fue ella misma quien trasladó a Duarte al hospital en un intento desesperado por salvarle la vida. No llegó a tiempo.

Tal como es de rutina, en el lugar del ataque trabajaron especialistas en fotografía, planimetría, huellas y rastros, además del área balística de la PDI. Sobre la calzada de calle Grandoli se levantaron algunas vainas servidas calibre .22 largo, además de observarse rastros de sangre.

También fueron relevadas cámaras de seguridad privadas de la zona, que podrían resultar determinantes para reconstruir el recorrido de los atacantes.

Peritajes y autopsia

Ya en el hospital Iturraspe, el cuerpo fue examinado por la médica forense, quien constató tres impactos de arma de fuego en el rostro y uno en el tórax izquierdo. Se realizaron dermotest y se secuestraron prendas de interés para la causa.

Por disposición del fiscal Estanislao Giavedoni, el cuerpo fue trasladado a autopsia y se dio intervención a la División Homicidios de la PDI, que quedó a cargo de la pesquisa.

Ejecutado en la vía pública

El ataque, ejecutado en plena vía pública, sin advertencias y con disparos dirigidos a zonas vitales, refuerza la hipótesis de un ajuste o de saldar algún conflicto pendiente. Por el momento, no hay imputados y los autores permanecen prófugos.

Mientras la ciudad intentaba celebrar la Navidad, en barrio Acería la madrugada dejó una postal brutal: otro joven asesinado y una investigación contrarreloj para evitar que el crimen quede impune.