Se trata de tareas que se concretan en las calles Dusso y Alberti. Con un presupuesto superior a los 282 millones de pesos, la Municipalidad mejora la calidad de vida de los habitantes de esa zona de la capital provincial.

El intendente adelantó que cuando finalicen esos trabajos, comenzará a ejecutarse un proyecto similar en otras calles del mismo barrio.

Este jueves, el intendente Emilio Jatón supervisó los trabajos de pavimentación y desagües pluviales que la Municipalidad concreta en calle Presbítero Dusso, entre Estanislao Zeballos y Regimiento 12 de Infantería; y en calle Alberti, entre la avenida Peñaloza y Presbítero Dusso. Las tareas que se llevan adelante permitirán mejorar la transitabilidad de los habitantes de barrio San José, facilitando la conexión con grandes avenidas pero, también minimizando el riesgo de anegamientos en días de lluvias.

Con un presupuesto de 282 millones de pesos, la obra consiste en la ejecución de pavimento de hormigón y desagües pluviales en las arterias ya mencionadas. Para el caso de la pavimentación, se incluyen los correspondientes cordones y rampas con baldosas. En lo que respecta a los desagües pluviales, se contemplan las bocas de registro y de tormenta, los muros cabezales y demás.

Durante la recorrida que se concretó junto a parte del Gabinete municipal y vecinos, el intendente Jatón recordó que los trabajos “habían sido planificados hace un tiempo y se están ejecutando en tiempo y forma”. En ese sentido, explicó que “aquí hay dos obras: una que va por debajo de la tierra y conecta todo con el desagüe Espora; y después tenemos la conexión asfáltica entre las dos avenidas”.

No obstante, el mandatario mencionó que “antes de eso trabajamos mucho en la iluminación con tecnología led. Los vecinos hoy lo pueden decir: esta zona no estaba iluminada, hay columnas nuevas y el lugar está cambiando”, describió.

Si bien reconoció que los trabajos alcanzan a “una parte del barrio San José” y que “hay otra parte a la que todavía no pudimos llegar”, estableció que cuando este plan de obras culmine “vendrá otro proyecto en el que ya estamos trabajando para seguir conectando al barrio con las grandes avenidas”.

De la recorrida también participaron el secretario General municipal, Mariano Granato; la directora de Hábitat, Paola Pallero; y el concejal Lucas Simoniello.

Algo maravilloso

Vecinos y vecinas no ocultan el asombro que les produce el trabajo de las máquinas. Rosa Salas asegura que “es una cosa que no nos esperábamos. Muchos años peleamos para tener un poco mejor el barrio pero nunca esperábamos que de golpe sea tan hermoso como ahora, es algo que no podemos creer”.

“Cuando vimos que empezaron a trabajar, nos preguntábamos qué estaban haciendo, porque nunca vimos que se preocupen por nuestro barrio”, contó Rosa. Además, recordó que será amplia la comunidad beneficiada porque se trata de una zona muy transitada por la escuela y la iglesia, que traen “un movimiento de vehículos constante”. A ello sumó “la iluminación hermosa que hace parecer la noche al día”.

Por ello, le agradeció “al intendente Jatón que se preocupó por nosotros. Lo único que puedo decir es muchísimas gracias”, cerró.

Por su parte, Gladys Coria, la directora de la escuela primaria N° 1130, calificó a las tareas como “un avance importante para toda la comunidad. Las mejoras de las calles son seguridad para transitar y, fundamentalmente, para el ingreso a la escuela, por lo que estamos muy contentos porque esto va a traer mejoras”.

Durante una charla que pudo mantener con el intendente, la directora le agradeció y también le recordó otros trabajos que aún se esperan: “Nosotros siempre pedimos más mejoras, nunca nos conformamos, pero desde antes que él asuma visitó la escuela, se interesó por nuestras necesidades y tuvimos varias charlas. Y desde entonces, las visitas son permanentes”, relató. En ese sentido, recordó los trabajos que el municipio realiza a través del Fondo de Asistencia Educativa, mediante el programa Escuelas de mi Ciudad, que permiten a instituciones de toda la capital mejorar su situación edilicia.