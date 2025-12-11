Un hombre de 36 años, identificado como Mauro Adrián CH., fue asesinado anoche de múltiples disparos en la zona noroeste de Santa Fe, en la intersección de Zeballos y Castañaduy del Barrio Cabal. Los agresores, que se movilizaban en una moto, efectuaron los disparos y escaparon del lugar sin dejar rastro. La Policía de Investigaciones (PDI) y el fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) investigan el crimen para identificar y detener a los responsables.

Homicidio en Barrio Cabal

Un hombre fue asesinado la noche del miércoles en Barrio Cabal, en la zona noroeste de Santa Fe. Pasadas las 21, vecinos del sector de Estanislao Zeballos y Castañaduy alertaron al 911 tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego en la vía pública. Al arribo de un móvil del Comando Radioeléctrico, los agentes localizaron a un hombre tendido en la vereda. Presentaba impactos de bala en la zona axilar y abdominal.

El personal del SIES 107, que acudió poco después, constató el deceso de la víctima. Se descartaron maniobras de reanimación, y la escena fue de inmediato perimetrada para preservar la evidencia.

La mecánica del crimen

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, la agresión se produjo de manera súbita. Dos personas a bordo de una motocicleta se habrían aproximado a la víctima, descargaron los disparos y huyeron sin mediar palabra ni forcejeo, en cuestión de segundos. Los vecinos describieron el sonido como «una ráfaga seca».

La investigación en curso

En el lugar del hecho, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y el fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación iniciaron las primeras pericias. Se realizaron mediciones, levantamiento de fotografías y se tomaron declaraciones a testigos para intentar reconstruir la secuencia del ataque.

En el transcurso de las actuaciones, se confirmó la identidad del fallecido: Mauro Adrián CH., de 36 años. La causa avanza bajo la carátula de homicidio y la labor de los investigadores se centra en determinar la autoría y el móvil del crimen.

Preocupación vecinal

Mientras los peritos trabajaban en el lugar, varios vecinos se agruparon detrás de las cintas de seguridad. Manifestaron su preocupación por la recurrencia de hechos de violencia en la zona, señalando una percepción de inseguridad en Barrio Cabal. El episodio reactivó inquietudes en la comunidad.