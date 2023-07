Pasadas las 15:00 horas de este viernes cuatro autos protagonizaron un choque múltiple en Güemes al 5200, de la ciudad de Santa Fe. Los detalles en esta nota

Los autos involucrados son un VolkswagenUp, un Gol Trend y un Nissan Tida, que quedó sobre la vereda, contra una columna. El cuarto vehículo quedó a escasos metros del lugar.

La dueña del auto que estaba estacionado contó que estaba descansando dentro de su casa y al escuchar el ruido salió a la puerta de su casa y encontró su auto chocado.

“Yo venía tranquilo por mi mano, por Güemes pero la señora que venía por el otro carril no me vio, desaceleró y me chocó atrás, haciendo que mi auto continúe, se suba a la vereda y le pegue al auto que estaba ahí estacionado”, contó uno de los protagonistas de la colisión.

Los vecinos aseguran que todo el tiempo hay choques en el barrio. “Calcena es angosta y doble mano, Güemes de acá para allá es doble mano y de allá es mano simple. No se sabe de dónde vienen los autos y a donde es contramano”.

Bomberos zapadores trabajaban en el lugar para remover los autos de la calzada.