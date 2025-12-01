La ciudad de Santa Fe atravesó en las últimas horas una seguidilla de hechos violentos que obligaron a la intervención simultánea de diversas dependencias policiales y equipos médicos. Entre las víctimas hay cuatro personas heridas de bala —una de ellas en estado crítico—, una adolescente apuñalada y una mujer de 67 años que sufrió quemaduras en circunstancias que aún se investigan.

A continuación, el detalle de cada episodio registrado en el transcurso del domingo.

Intruso baleado

El primer hecho ocurrió a las 6.50 en una vivienda de Almaraz 1630, jurisdicción de la Subcomisaría 15ª. Según el reporte oficial, personal del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé acudió tras un aviso del 911 por la presencia de un intruso dentro de una propiedad.

Al llegar, los uniformados se entrevistaron con una mujer policía, de 30 años, quien relató que observó por las cámaras de seguridad cómo un hombre forzaba el portón de entrada. La mujer —policía con prestación de servicio en Medicina Legal— tomó su arma reglamentaria y, al encontrarse con el intruso dentro del domicilio, efectuó un disparo que impactó en el hombro del sujeto.

Una mujer policía baleó a un intruso que ingresó a su propiedad. Foto: archivo El Litoral

El hombre, identificado como E. R., de 62 años, fue aprehendido y trasladado al Hospital Cullen. Allí, el médico de guardia diagnosticó una herida de arma de fuego en el miembro superior derecho y posibles lesiones óseas.

La causa quedó en manos del fiscal Lacuadra, con intervención del equipo ETAF y de personal del Ministerio Público de la Acusación.

Adolescente herida en Alto Verde

Horas más tarde, otro episodio grave se registró en Alto Verde, donde una joven de 15 años fue trasladada al hospital Cullen por su propia suegra. La menor presentaba múltiples heridas de arma blanca en el brazo izquierdo y el tórax.

En Alto Verde una adolescente resultó con múltiples heridas de arma blanca. Foto: archivo El Litoral

El médico que la asistió realizó las curaciones correspondientes y dispuso su permanencia en el shock room para monitoreo. Hasta el momento, no trascendieron las circunstancias del ataque ni hay detenidos.

En paralelo, se reportó otro hecho violento en Estrada y Lisandro de la Torre, donde un joven de 29 años sufrió un disparo en el tobillo izquierdo. Fue asistido y derivado para atención médica. Su estado no fue detallado por las autoridades.

Puede interesarte

Estado crítico

Durante la noche, personal del Cullen informó el ingreso de L. J. O., trasladado en un móvil de Infantería. El joven presentaba un disparo en el abdomen con entrada sin salida.

El paciente fue intervenido de urgencia y, según precisó la médica de turno permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Cullen, en estado crítico.

Un tercer herido de arma de fuego ingresó al Cullen en forma particular. Se trataba de O. L. G., de 20 años, quien presentaba una herida de bala en la pierna derecha y un corte en la ceja izquierda.

La profesional de salud que lo examinó dispuso procedimientos médicos de rutina. Se desconocen por ahora las circunstancias del ataque.

Puede interesarte

Mujer con quemaduras

El último hecho, se produjo en jurisdicción de la Comisaría 24ª, (Alto Verde) involucra a A. G. P., de 67 años,que fue trasladada por el Sies 107 al hospital Cullen.

La mujer aseguró desconocer cómo se prendió fuego la habitación donde dormía. Su diagnóstico se ampliará en las próximas horas.