Personal del Comando Radioeléctrico arresto este lunes por la tarde a un joven que desde la calle arrojaba droga adentro de la cárcel de Las Flores con una gomera.

El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones del cruce de Zapata Gollán y Pedro de Mendoza, en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe, aproximadamente a las 16.

El detenido tiene 23 años. Foto: El Litoral

Sorprendido

El muchacho, de 23 años, tenía en su poder el arma rudimentaria y varios envoltorio con picadura de marihuana.

Los uniformados solicitaron entonces la intervención de la Brigada de Microtráfico.

El detenido y todos los elementos incautados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Acusación.