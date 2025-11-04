Policiales
Santa Fe: detuvieron a joven que intentó ingresar droga a la cárcel de Las Flores. a la cárcel con una gomera
Ocurrió durante la tarde de este lunes, en inmediaciones de la Unidad Penitenciaria II de Las Flores. La policía incautó su arma rudimentaria y también envoltorios con marihuana.
Personal del Comando Radioeléctrico arresto este lunes por la tarde a un joven que desde la calle arrojaba droga adentro de la cárcel de Las Flores con una gomera.
El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones del cruce de Zapata Gollán y Pedro de Mendoza, en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe, aproximadamente a las 16.
Sorprendido
El muchacho, de 23 años, tenía en su poder el arma rudimentaria y varios envoltorio con picadura de marihuana.
Los uniformados solicitaron entonces la intervención de la Brigada de Microtráfico.
El detenido y todos los elementos incautados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Acusación.