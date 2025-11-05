Un hombre fue detenido este martes por la tarde en barrio 2 de Abril la ciudad de Rafaela, en el marco de una investigación iniciada la noche del lunes, cuando durante una balacera resultó herido de gravedad un vecino que estaba en la vereda.

El sangriento incidente se desencadenó minutos después de las 21, en inmediaciones de la cuadra de calle Paul Harris al 1900.

Había varias personas en la calle cuando se desató el tiroteo. Uno de los tantos que se registraron durante las últimas semanas.

Esta vez, uno de los proyectiles impactó en la cabeza de un vecino de 45 años que estaba en la vereda junto a su hija.

Este hombre cayó desplomado. Lo trasladaron de urgencia en una ambulancia del servicio público de emergencias 107 al Hospital Jaime Ferré de Rafaela y luego lo derivaron al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, para ofrecerle una atención de mayor complejidad.

Puede interesarte

Su estado de salud sería desesperante.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) inmediatamente dispuso una serie de medidas que encomendó a la Policía de Investigaciones (PDI).

Los detectives trabajaron con rapidez y luego de distintas tareas de calle pudieron individualizar al presunto autor del hecho, que cayó en horas de la tarde.

El operativo incluyó varios allanamientos dentro del barrio 2 de Abril.

Ministro

Apenas culminado el operativo en el barrio 2 de Abril, quien habló con la prensa fue el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, quien destacó el trabajo conjunto del MPA, la PDI, la Unidad Regional y la Municipalidad de la cabecera del departamento Castellanos.

Puede interesarte

“Se halló evidencia y tenemos un sospechoso en calidad de aprehendido. Ahora la fiscalía tendrá que trabajar con todo ese material que pudo conseguirse”, señaló.

Por otra parte, aseguró que desde el ministerio se trabajará para “fortalecer la presencia policial en el barrio y así dar tranquilidad a los vecinos. Además, estamos en contacto con la familia de la víctima. La estamos acompañando en este momento muy difícil”.

El momento en que la policía sube al sospechoso a un patrullero. Foto: El Litoral

Hechos vinculados

A su turno, el fiscal regional Carlos Vottero también resaltó el resultado “positivo” de los procedimientos. “Hablamos con los vecinos para explicarles todo lo que se está haciendo en relación con el hecho, que está caratulado como tentativa de homicidio”, afirmó.

Por otra lado, aseguró que con el correr de los días habrá nuevas medidas en el lugar y que las balaceras registradas en ese parte de la ciudad no son hechos aislados. “Todo está vinculado y distintas personas son las responsables”, enfatizó.