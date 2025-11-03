Violencia de género
Santa Fe: detuvieron detrás de un edificio municipal a un hombre que había amenazado de muerte a su pareja
Un hombre de 48 años quedó detenido este domingo, acusado de golpear a su pareja. La policía le secuestró un arma de fuego, que guardaba en la casa de su padre.
Efectivos de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional Uno detuvo a un hombre de 48 años, acusado de amenazar de muerte y golpear a su concubina, este domingo en zona de la Municipalidad de Santa Fe.
La alerta ingresó en forma telefónica al Servicio de Emergencias 911. La víctima, una mujer de 38 años, denunció agresiones sufridas por parte de su pareja, el cual la habría amenazado de muerte.
“Te voy a matar”, le habría dicho el hombre, quien según dichos de la denunciante, se dirigió a la casa de su padre -la cual estaba a su cuidado-, en busca de un arma de fuego.
Puede interesarte
Arma secuestrada
Dada la gravedad del caso, los uniformados identificaron al agresor, el cual fue reducido y posteriormente detenido, en la calle interna que está detrás del palacio municipal, a la altura de Lisandro de la Torre al 2900.
Fuentes policiales confirmaron que luego de la detención, la mujer permitió el ingreso de los uniformados a la casa de su suegro, desde donde se secuestró un arma de fuego calibre 32.
Asimismo, la víctima fue revisada por médico policial, quien constató golpes; en tanto a su agresor se le formó causa por “lesiones leves dolosa y amenazas, en el contexto de violencia de género”.