Efectivos de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional Uno detuvo a un hombre de 48 años, acusado de amenazar de muerte y golpear a su concubina, este domingo en zona de la Municipalidad de Santa Fe.

La alerta ingresó en forma telefónica al Servicio de Emergencias 911. La víctima, una mujer de 38 años, denunció agresiones sufridas por parte de su pareja, el cual la habría amenazado de muerte.

El acusado fue trasladado a la Comisaría 2da. Foto: Relaciones Policiales

“Te voy a matar”, le habría dicho el hombre, quien según dichos de la denunciante, se dirigió a la casa de su padre -la cual estaba a su cuidado-, en busca de un arma de fuego.

Puede interesarte

Arma secuestrada

Dada la gravedad del caso, los uniformados identificaron al agresor, el cual fue reducido y posteriormente detenido, en la calle interna que está detrás del palacio municipal, a la altura de Lisandro de la Torre al 2900.

Fuentes policiales confirmaron que luego de la detención, la mujer permitió el ingreso de los uniformados a la casa de su suegro, desde donde se secuestró un arma de fuego calibre 32.

Un revólver calibre 38 fue secuestrado por el personal policial. Foto: Relaciones Policiales

Asimismo, la víctima fue revisada por médico policial, quien constató golpes; en tanto a su agresor se le formó causa por “lesiones leves dolosa y amenazas, en el contexto de violencia de género”.