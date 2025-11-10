El joven de 28 años escapaba de una patrulla motorizada cuando impactó contra un auto y perdió la vida.

Lo que comenzó como una simple recorrida preventiva de la Brigada Motorizada Águila 2 terminó en una escena dramática. Eran las 20.15 del domingo, cuando los agentes que patrullaban la zona de Boulevard Gálvez y Güemes advirtieron a dos motociclistas realizando maniobras peligrosas en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe.

Ante esa situación, los uniformados intentaron identificarlos, pero los conductores emprendieron la huida. Inmediatamente se inició una persecución por varias calles del centro y norte de la capital provincial.

Puede interesarte

Fuga a toda velocidad

Mientras uno de los motociclistas logró escapar por calle Balcarce, el otro —que luego sería identificado como un muchacho de 28 años— siguió a gran velocidad hacia el norte, violando semáforos y poniendo en riesgo su vida y la de terceros.

La persecución culminó cuando el joven intentó cruzar con luz roja la intersección de Facundo Zuviría y Quintana, impactando violentamente contra un Renault Logan gris, que transitaba con semáforo en verde en sentido este-oeste.

El choque fue brutal. La moto impactó contra la parte trasera izquierda del auto, lo que provocó que el conductor perdiera el control del rodado y cayera pesadamente sobre el asfalto.

En cuestión de segundos, el operativo se transformó en un pedido desesperado de asistencia médica. Un móvil del SIES 107 (unidad 11) trasladó al herido de urgencia al Hospital José María Cullen, donde ingresó en estado crítico.

Pese al esfuerzo del personal de guardia, los médicos confirmaron poco después que el motociclista había fallecido.

El informe médico precisó que presentaba fractura de cúbito y radio izquierdo, fractura occipital y lesiones graves en el tronco encefálico, compatibles con un traumatismo de cráneo severo producto del impacto.

Puede interesarte

Investigadores en la escena

Minutos después del accidente, la zona de Facundo Zuviría y Quintana fue acordonada para el trabajo del Área Pericial de la Policía de Investigaciones (PDI).

Como es de práctica intervinieron los peritos quienes realizaron relevamientos fotográficos, planimetría y pericias mecánicas sobre los vehículos involucrados.

Por disposición del fiscal en turno, Dr. Arturo Haidar, y del fiscal de Delitos Complejos, Dr. Ezequiel Hernández, la causa fue caratulada provisoriamente como “lesiones culposas en accidente de tránsito”, aunque con el correr de las horas se modificó a “muerte en accidente de tránsito”.

El conductor del automóvil, de 48 años no fue detenido, ya que los primeros indicios lo desvinculan de toda maniobra imprudente.

Por orden del fiscal actuante el hecho será investigado en profundidad debido a que existen distintas versiones en cuanto a las circunstancias del siniestro.