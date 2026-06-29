El descubrimiento ocurrió en un predio ubicado en la zona de Liberación y Estrada, detrás de las canchitas de futbol. Una persona que revisaba basura encontró restos humanos de aparente sexo femenino y alertó al 911. La PDI preservó la escena y la Fiscalía ordenó las primeras medidas para determinar la identidad de la víctima y esclarecer cómo llegaron los restos hasta ese lugar.

En las últimas horas un hecho de misterio y espanto ocurrió en los márgenes de Villa Oculta, ciudad de Santa Fe. En un basural situado en la intersección de las calles Liberación y Estrada, detrás de las canchitas de fútbol, fueron encontrados restos humanos que, en una primera apreciación, corresponderían a una mujer.

La secuencia comenzó cuando una persona que recorría el predio en busca de materiales entre los residuos advirtió una bolsa de gran tamaño. Al abrirla, se encontró con una escena inesperada: en su interior había restos humanos. De inmediato dio aviso al servicio de emergencias 911.

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Investigación de muerte

Tras la comunicación, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron al lugar, preservaron el sector y dieron intervención a la Fiscalía, que asumió la conducción de la investigación bajo la carátula de "Investigación de muerte".

Las primeras observaciones realizadas en el sitio indican que los restos serían de una persona de sexo femenino y, según informaron fuentes presentes durante el procedimiento, no evidenciarían un avanzado estado de descomposición, lo que sugiere que el descarte del bulto fue reciente.

No obstante, será el trabajo de los peritos y los estudios forenses el que permita establecer con precisión la identidad de la víctima, las circunstancias de la muerte y el tiempo transcurrido desde el fallecimiento.

Mientras tanto, los investigadores comenzaron a reunir evidencias y a reconstruir las posibles circunstancias que derivaron en el abandono de los restos en ese sector de la ciudad. Entre las tareas en desarrollo figura el cotejo de información con denuncias recientes por averiguación de paradero y otros registros disponibles.

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Pedido de paradero

Fuentes vinculadas a la pesquisa confirmaron que actualmente se analizan datos relacionados con una mujer cuya muerte fue denunciada días atrás.

Sin embargo, aclararon que por el momento no existe ninguna confirmación oficial que permita vincular ambos episodios, por lo que cualquier hipótesis permanece bajo estricta reserva.

El operativo policial se extendió durante varias horas con la participación de especialistas en criminalística, quienes realizaron relevamientos y levantamiento de evidencias en procura de reconstruir cómo llegaron los restos hasta ese basural.

La investigación permanece en una etapa inicial y, hasta el momento, no hay personas identificadas ni imputadas en la causa.