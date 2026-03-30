Un joven de 24 años fue atacado a tiros tras una discusión; investigan un conflicto previo por el robo de una bicicleta.

En la madrugada del domingo, un violento episodio ocurrido en barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe dejó a un joven en estado crítico tras recibir dos disparos en la cabeza, en un contexto que, según las primeras actuaciones policiales, estaría vinculado a un conflicto previo por el intento de robo de una bicicleta.

El hecho se registró en los primeros minutos del domingo en Pasaje San Lorenzo al 1300, donde vecinos alertaron a la Central de Emergencias 911 por detonaciones de arma de fuego. Algunos testigos indicaron que incluso perdigones impactaron sobre techos linderos, lo que daba cuenta de la intensidad del ataque.

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Al arribar al lugar, personal policial encontró tendido en el suelo a J. V., de 24 años, quien presentaba dos heridas de arma de fuego en la cabeza. En el mismo episodio resultó lesionada una mujer, de 35 años, con domicilio en Uruguay al 4600, quien sufrió un disparo en uno de sus hombros.

Se llevaron una moto

De acuerdo a los primeros testimonios recabados en la escena, el conflicto se habría originado momentos antes, cuando cuatro hombres intentaron sustraer una bicicleta. La situación derivó en una confrontación que escaló en violencia. Minutos después, los agresores regresaron al domicilio de la víctima y efectuaron múltiples disparos.

Otra mujer, de 29 años, que sería pareja de V., relató a los efectivos que su novio había mantenido una discusión con los presuntos atacantes, quienes posteriormente irrumpieron en la vivienda, abrieron fuego y se dieron a la fuga llevándose una motocicleta Gilera Smash 110 cc de color gris.

En base a dichos testimonios, los investigadores identificaron como posibles implicados a dos hombres, cuyas identidades ya fueron incorporadas a las actuaciones.

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Estado crítico

Minutos después del ataque, una unidad del servicio de emergencias 107 trasladó de urgencia a V. al hospital José María Cullen, donde permanece internado en estado crítico. En tanto, la mujer fue asistida por la herida sufrida, sin que trascendieran detalles sobre su evolución.

En el lugar del hecho, los uniformados procedieron además al secuestro de un revólver con ocho municiones, elemento que será sometido a peritajes en el marco de la investigación en curso.

La causa quedó en manos de la fiscalía competente, que trabaja para esclarecer la mecánica del ataque y dar con los presuntos responsables.