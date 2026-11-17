El cuerpo fue descubierto durante la mañana del lunes en un inmueble ubicado en inmediaciones de calle Córdoba al 2200, en la ciudad de Santa Fe. La víctima tendría unos 30 años y presentaría una herida de arma blanca en el tórax. La propietaria de la vivienda dio aviso al 911 y poco después se desplegó un operativo policial con intervención de la PDI y la Fiscalía.

Un nuevo episodio de violencia sacudió durante la mañana del lunes a la ciudad de Santa Fe. Una mujer de aproximadamente 30 años fue encontrada sin vida en el interior de una precaria vivienda ubicada en inmediaciones de calle Córdoba al 2200, en barrio General Alvear.

El cuerpo presentaría una lesión compatible con una herida de arma blanca en la región torácica, aunque las circunstancias en las que se produjo la muerte deberán establecerse mediante las pericias correspondientes.

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De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima no sería residente del inmueble. Se trataría de una mujer oriunda de la zona noroeste de la capital provincial, cuya identidad todavía no había sido establecida oficialmente al momento de conocerse el hecho.

El descubrimiento fue realizado por la propietaria de la vivienda, quien se encontró con la dramática escena y rápidamente solicitó asistencia a través de la central de emergencias 911.

Poco después arribaron efectivos policiales, que preservaron el lugar y dieron intervención a las áreas especializadas. La noticia provocó conmoción entre los vecinos de ese sector de General Alvear, que observaron el despliegue de los uniformados y el trabajo de los investigadores.

Con el correr de los minutos se sumaron al procedimiento especialistas de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron las primeras tareas de relevamiento en el inmueble.

Los investigadores procuraban establecer las circunstancias del fallecimiento, reconstruir los momentos previos al hallazgo y determinar qué personas estuvieron en contacto con la víctima antes de su muerte.

En paralelo, se dio conocimiento de lo ocurrido a las autoridades del Ministerio de Seguridad, a la Jefatura de Policía y al fiscal en turno, quien deberá impartir las directivas para avanzar con la investigación.

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La escena fue sometida a las actuaciones de rigor, con intervención de los peritos encargados de buscar rastros, levantar posibles evidencias y documentar las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo.

La hipótesis de una pelea previa

Entre las primeras versiones que comenzaron a circular en el lugar apareció la posibilidad de que la muerte hubiera sido precedida por una discusión o un enfrentamiento.

Sin embargo, por el momento esa circunstancia no fue confirmada oficialmente y constituye una de las líneas que deberán verificar los investigadores.

La principal incógnita pasa ahora por determinar qué ocurrió dentro de la vivienda, por qué la mujer se encontraba allí y quiénes pudieron haber participado en el episodio.

La existencia de una lesión en el tórax abre un escenario de investigación por una muerte violenta, aunque serán los resultados de las pericias y las disposiciones de la Fiscalía los que permitan establecer con precisión la mecánica del hecho.

Por estas horas, los investigadores trabajan para reconstruir las últimas horas de la víctima y encontrar respuestas a un caso que generó profunda inquietud en barrio General Alvear.