Un compañero que también vive en la calle alertó al personal de seguridad del centro de salud y una médica constató el fallecimiento. Se presume que se trató de una muerte natural, la PDI realizó peritajes para establecer las circunstancias del fallecimiento.

La escena transcurría en un sector urbano habituado al movimiento de pacientes, familiares y trabajadores de la salud. Sin embargo, durante las primeras horas de la tarde, la atención se concentró en una persona que ya no respondía: un hombre que, según las primeras informaciones, se encontraba en situación de calle y fue hallado sin vida en las inmediaciones del Hospital de Niños de Santa Fe.

El episodio se registró en avenida Masconi al 2200. La primera advertencia provino de un compañero de calle de la víctima, quien se acercó al personal de seguridad del establecimiento sanitario para comunicar lo sucedido.

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Tras recibir la alerta, una médica llegó hasta el lugar y constató el fallecimiento. A partir de ese momento, el caso quedó sujeto a las actuaciones correspondientes para determinar qué había ocurrido.

Las primeras hipótesis apuntaban a una muerte por causas naturales. No obstante, esa posibilidad debía ser examinada a la luz de las diligencias previstas, por lo que no se descartó la necesidad de reunir elementos que permitieran precisar las circunstancias del deceso.

La situación de la persona fallecida, presuntamente sin vivienda, añadió un contexto particular a un episodio que todavía aguardaba definiciones oficiales. Por el momento, no trascendieron otros datos sobre su identidad ni sobre sus antecedentes personales.

Peritajes de rigor

Durante las primeras horas de la tarde arribaron al lugar efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), que llevaron adelante los peritajes de rigor.

El trabajo de los especialistas debía aportar elementos para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si los indicios reunidos resultaban compatibles con la hipótesis inicial.

Hasta contar con información concluyente, las causas del fallecimiento permanecían bajo investigación. La presunción de una muerte natural constituía, por ahora, una línea preliminar y no una conclusión definitiva.