Eran las 9.30 de la mañana de este lunes cuando el 911 recibió un aviso que rápidamente movilizó a la policía. La voz al otro lado de la línea sonaba preocupada: hacía varios días que no lograban comunicarse con Luis "Turco" Jozami, un guitarrista reconocido y querido en Santa Fe. Ni llamadas, ni mensajes respondidos. Algo no estaba bien.

Minutos después, un patrullero se detuvo frente a la vivienda de calle Suipacha al 2700. Los agentes ingresaron y se encontraron con la triste escena: Jozami estaba muerto. Tenía 69 años, vivía solo y, según comentaron allegados, arrastraba problemas de salud desde hacía un tiempo.

Intervención judicial y pericial

Como indica el protocolo, se dio aviso al fiscal en turno, quien ordenó la presencia de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Jozami y su "amiga" inseparable: Una guitarra...y entonando algún rock o blues.

Los especialistas trabajaron dentro del inmueble para relevar huellas, tomar fotografías y recabar elementos que ayuden a determinar las circunstancias exactas de su fallecimiento.

Si bien las primeras informaciones no hablan de indicios de violencia (todo indicaría que se trató de una muerte natural), las pericias forenses y la autopsia serán determinantes para confirmar la causa de la muerte.

Un referente del rock santafesino

Luis "Turco" Jozami no era un músico más. Su guitarra dejó huella en la historia del rock local, con un estilo virtuoso y una personalidad artística que lo llevaron a ser parte de bandas legendarias como Mamut, Cardigan, Quórum, Oh Rock, Or Ground y Artemisa, entre otras durante las décadas de 1970 y 1980.

En 2002, una crónica en la prensa santafesina resaltaba su participación en una velada musical donde, fiel a su sello, su instrumento sonó con un "toque borroso y sucio" que, para sus seguidores, era marca registrada.

Dolor y despedida

La noticia de su muerte se propagó rápidamente en redes sociales y grupos de músicos, donde comenzaron a multiplicarse los mensajes de dolor y anécdotas compartidas.

Se fue un pedazo de la historia del rock santafesino", resumió uno de sus amigos más cercanos. Crédito: Guillermo Di Salvatore.

Muchos lo describieron como un maestro generoso, siempre dispuesto a dar un consejo o a subir a un escenario para acompañar a colegas.

"Se fue un pedazo de la historia del rock santafesino", resumió uno de sus amigos más cercanos.

La investigación sigue

Fuentes judiciales confirmaron que el caso seguirá bajo investigación hasta tener el informe completo de los peritos.

Mientras tanto, la comunidad artística de Santa Fe ya comenzó a pensar en homenajes para despedir al "Turco" como se merece: con música y guitarras sonando.