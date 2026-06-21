Personal policial llegó al lugar tras una denuncia por detonaciones y encontró dos personas fallecidas con heridas de arma de fuego. La Fiscalía ordenó pericias criminalísticas y la intervención de la Brigada de Homicidios.

La Justicia provincial investiga las circunstancias en que murieron una mujer de 29 años y un hombre en una vivienda ubicada en el norte de la ciudad de Santa Fe. El hecho fue descubierto durante la madrugada de este domingo en un departamento situado sobre calle Venezuela al 10400, en jurisdicción de la Subcomisaría 18ª de la Unidad Regional I.

Las víctimas fueron identificadas como Yanel Muga, de 29 años, y Jonatan Vázquez. La causa quedó inicialmente caratulada como "Investigación de muerte" y es tramitada bajo la órbita de la fiscal Moser Ferro, con intervención de la Brigada de Homicidios.

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Disparos en la madrugada

Según surge de las actuaciones policiales, alrededor de las 4 de la mañana efectivos del Comando Radioeléctrico fueron comisionados al lugar tras recibirse reportes sobre detonaciones de arma de fuego.

Al arribar a la vivienda, los uniformados tomaron contacto con una vecina, quien les manifestó que un niño había llegado hasta su domicilio afirmando que habían matado a su madre. Ante esa situación, los agentes ingresaron al inmueble y observaron dos personas tendidas sin vida en el sector de ingreso al departamento.

La vivienda donde ocurrió el episodio se encuentra al fondo de un pasillo interno. Allí fue preservada la escena hasta la llegada de los especialistas de la Agencia de Investigación Criminal y de la División Homicidios.

Por disposición de la Fiscalía se realizó un relevamiento integral del lugar. Los peritos efectuaron la fijación fotográfica de la escena, la búsqueda y levantamiento de rastros y las pericias balísticas correspondientes.

Durante el procedimiento fue secuestrada una pistola Bersa calibre .380, además de vainas servidas, cartuchos y otros elementos considerados de interés para la investigación. También se realizaron tareas destinadas a la obtención de rastros y muestras para futuros análisis de laboratorio.

La médica policial que examinó los cuerpos constató que ambas personas presentaban heridas de arma de fuego en la zona del cráneo. Asimismo, ordenó la realización de estudios complementarios.

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Discusión y golpes

Los investigadores también incorporaron testimonios de vecinos del sector. De acuerdo con esas manifestaciones, desde aproximadamente las 21 horas del sábado se habrían escuchado discusiones y ruidos compatibles con golpes provenientes de la vivienda. Una mujer declaró posteriormente que no realizó ninguna comunicación al sistema de emergencias por temor.

Otro dato relevante para la investigación indica que un hijo de la mujer, de 10 años, abandonó la vivienda luego de escucharse el primer disparo. El menor se dirigió junto a un primo de 9 años hacia la casa de una vecina, donde ambos permanecieron hasta la llegada de la policía.

Las tareas periciales concluyeron poco después de las 6 de la mañana. La escena quedó bajo custodia policial mientras continúan las diligencias ordenadas por la fiscal interviniente.

Los resultados de las pericias balísticas, los estudios forenses y la recolección de testimonios serán determinantes para establecer con precisión la mecánica de los hechos ocurridos durante la madrugada del domingo en el norte de la capital provincial.