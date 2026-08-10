Un enfermero que estaba en el lugar dio aviso a los servicios de emergencia y poco después intervino personal policial. La madre del adolescente llegó al parque cerca de las 17 y reconoció el cuerpo. La investigación busca determinar las circunstancias del fallecimiento.

El domingo por la tarde, la tranquilidad del Parque Garay se vio alterada por un hallazgo que rápidamente movilizó a los servicios de emergencia y a la policía. Un adolescente de 15 años fue encontrado sin vida dentro de uno de los piletones del tradicional espacio recreativo del oeste de la ciudad.

El aviso se produjo alrededor de las 16.08, cuando una persona que se encontraba en el parque junto a su hijo observó a un individuo que parecía estar muerto. Según consta en la información preliminar, el hombre manifestó ser enfermero y señaló que, a simple vista, no advertía heridas visibles en el cuerpo.

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Ante esa situación se dio aviso al servicio de emergencias 107 y se proporcionó un número telefónico para ampliar la información. Poco después, personal de la Brigada Ciclista informó por vía radial que la persona se encontraría flotando en el agua.

Cuerpo sumergido en forma parcial

Cuando los agentes policiales arribaron al lugar encontraron el cuerpo de un adolescente dentro de los piletones. El muchacho se encontraba parcialmente sumergido, en una zona donde la profundidad del agua era de aproximadamente 50 centímetros.

La escena fue preservada mientras se aguardaban las actuaciones correspondientes para establecer con precisión qué había ocurrido.

Llegada de la madre

Poco después del hallazgo se hizo presente en el lugar la madre del adolescente, quien aportó algunos datos sobre las últimas horas de vida de su hijo.

Según manifestó ante los investigadores, lo había visto durante la mañana y luego lo había enviado a realizar unos mandados. De acuerdo con la información aportada por familiares, el adolescente atravesaría problemas y viviría en situación de calle.

También señalaron que tendría antecedentes cardíacos. En ese contexto, y de manera preliminar, los familiares plantearon la posibilidad de que esa condición pudiera guardar relación con el fallecimiento.

Sin embargo, vale aclarar que lo mencionado en los párrafos anteriores solo se trata de una hipótesis inicial y no de una conclusión médica.

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Sin signos de violencia

Hasta el momento no se informaron signos externos evidentes de violencia. La causa concreta de la muerte deberá establecerse a partir de las pericias y estudios forenses correspondientes.

La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar las circunstancias en que el adolescente terminó dentro de los piletones y establecer cuándo y cómo se produjo su fallecimiento.

El episodio fue caratulado inicialmente como una constatación de óbito, mientras se aguardan los resultados de las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido.

La fuerte presencia policial, de la PDI y de servicios de emergencia generó conmoción entre quienes pasaban la tarde del domingo en el lugar.