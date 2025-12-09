Durante el fin de semana largo, la Policía de Santa Fe realizó un operativo de prevención en la zona de bares de Bulevar Gálvez y alrededores de la Estación Belgrano, donde el sábado por la noche tuvo lugar un evento que convocó a una gran cantidad de personas.

El objetivo fue evitar conflictos con cuidacoches y ordenar el espacio público en un sector con alta concentración de actividades gastronómicas y turísticas.

Como resultado del despliegue, los agentes identificaron a 17 personas que se desempeñaban como cuidacoches, y una de ellas fue detenida por resistencia a la autoridad.

Controles activos

La secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, detalló que el dispositivo incluyó patrullajes intensivos y controles activos: “Este fin de semana se realizaron operativos de saturación en la zona de la Estación Belgrano, donde se desarrolló un espectáculo con gran afluencia de público.

Un "trapito" fue detenido por Resistencia a la autoridad. Foto: Gentileza

Se puso especial atención en el accionar de los cuidacoches. Este operativo se replicará en otros eventos masivos de la ciudad, porque los vecinos y turistas tienen derecho a disfrutar con tranquilidad de estos espacios”.

Coudannes subrayó que estas intervenciones se complementan con el trabajo diario que realiza el binomio policial que acompaña a la Guardia de Seguridad Institucional de la Municipalidad: “A diario se controla y se desplaza a quienes realizan estas actividades en distintos puntos de la ciudad”.

Puede interesarte

Operativos por las fiestas

La funcionaria también adelantó que la Provincia ya coordina acciones con comerciantes para reforzar la seguridad durante el período de compras navideñas. “Acompañamos al sector comercial de cara a las fiestas, con patrullajes preventivos y presencia de caminantes, móviles motorizados y patrulleros en las principales arterias.

Durante el operativo se identificó a 17 cuidacoches. Foto: Gentileza

Las asociaciones comerciales de calle San Martín y Aristóbulo del Valle destacaron la importancia de estos refuerzos, especialmente para las ‘Noches de Compras’ que se celebrarán en diciembre”, explicó.

Además, anticipó que ya se están articulando con la Municipalidad los operativos especiales para los días 24 y 31, con foco en la nocturnidad: “Como venimos haciendo desde hace dos años, trabajaremos de manera conjunta para garantizar seguridad durante las celebraciones de fin de año”.