La semana arranca con tiempo estable y calor en la ciudad de Santa Fe. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes se presenta con cielo despejado por la mañana y condiciones algo más variables hacia la tarde y la noche, aunque sin lluvias previstas.

En las primeras horas del día, la temperatura ronda los 22°C con humedad elevada (71%) y viento del sector este. A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá mayormente despejado, mientras que por la tarde se espera nubosidad parcial y una máxima que alcanzará los 35°C, consolidando un inicio de semana con calor intenso en la capital provincial.

Imagen ilusrativa Crédito: Fernando Nicola.

El viento soplará del noreste entre 23 y 31 km/h durante todo el día, lo que aportará algo de alivio frente a las altas temperaturas, aunque sin generar cambios significativos en la estabilidad del tiempo. Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 29°C, manteniendo un ambiente cálido y húmedo.

No se esperan precipitaciones durante este lunes, con probabilidad de lluvias en 0% en las tres franjas del día, en línea con un patrón de tiempo seco que domina el centro del país.

Pronóstico extendido:

El SMN anticipa que el calor continuará en los próximos días, aunque con un leve descenso térmico progresivo:

Martes: mínima de 21°C y máxima de 31°C, con ambiente caluroso pero algo más moderado.

Miércoles: mínima de 19°C y máxima de 33°C, con repunte térmico y tiempo estable.

Jueves: mínima de 21°C y máxima de 28°C, con descenso de temperatura y condiciones más templadas.