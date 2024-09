Por segunda vez María Perezlindo miró de frente al horror. Hoy llegó hasta el reservorio (detrás de barrio Barranquitas) y halló más huesos de su hijo José Francioni, desaparecido hace ya más de 1 año.

Hoy, Pérezlindo regresó al lugar con la intención de colocar una cruz en memoria de su hijo. Sin embargo, lo que debía ser un acto de dolor y recordación, se transformó nuevamente en una pesadilla. Mientras se encontraba en el lugar, María encontró más huesos humanos. "Parece ser un fémur, una tibia y un peroné", relató con angustia.

La madre del joven de 33 años expresó su frustración y dolor ante la inacción de las autoridades.

"Es una vergüenza. Las autoridades jamás buscaron a mi hijo. Yo tengo que venir y encontrarlo por partes, porque nunca se tomaron el trabajo de buscarlo de verdad", afirmó indignada.

María recuerda cómo hace unos días encontraron solo el dorso, el cráneo y los brazos de José, mientras que las extremidades seguían desaparecidas. "Cada vez que vengo, encuentro un pedazo más de mi hijo", lamentó con la voz quebrada por la impotencia.

El hallazgo de hoy se produjo por casualidad, mientras la madre recorría el terreno con un palo en la mano, realizando una búsqueda improvisada. "No hicieron nunca un rastrillaje. Vengo yo, que soy la mamá, y tengo que encontrar a mi hijo así. Siento vergüenza, siento bronca", expresó.

María también criticó duramente el accionar de la justicia, revelando que si no se acerca personalmente a la Fiscalía para pedir informes, no recibe respuestas. "La justicia no existe. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Que se levanten de la silla y hagan su trabajo", concluyó.

El domingo 14 de julio de 2024, la búsqueda de José Alberto Francioni -desaparecido el 15 de junio de 2023 en el barrio Pompeya-, tomó un giro trágico cuando su madre, María Pérezlindo, encontró partes del cuerpo descuartizado de su hijo en los bañados linderos a la Circunvalación Oeste de Santa Fe, cerca de barrio Barranquitas. Más de un año después de la desaparición, y tras la macabra revelación de ese día, la pesadilla no terminó.

El caso de José Alberto Francioni sigue abierto, pero la falta de avances y el desgarrador hallazgo de su madre resuenan como un claro reclamo de justicia que aún no llega.