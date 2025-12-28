La madrugada del domingo terminó de la peor manera en la zona de Playa Norte, en la ciudad de Santa Fe. Un hombre de 34 años, en situación de calle, murió luego de ser atacado con un arma blanca durante un violento episodio ocurrido en calle Defensa al 8200. Por el hecho, la Justicia investiga a dos hombres —padre e hijo— los que ya fueron identificados como los principales sospechosos.

El caso quedó caratulado como homicidio y es investigado por el fiscal Estanislao Giavedoni, del Ministerio Público de la Acusación.

Ataque en plena calle

El episodio se registró alrededor de la 1.15 del domingo 28 de diciembre, cuando personal policial fue comisionado por un herido de arma blanca en jurisdicción de la Seccional Octava. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con testigos que relataron cómo se produjo el ataque.

Según las primeras averiguaciones, la víctima, Juan Carlos Caro, caminaba junto a su pareja cuando fueron abordados por dos hombres, presuntamente padre e hijo, conocidos en la zona por el apodo “Guille”. Uno de ellos los habría amenazado con un arma de fuego, mientras que el otro atacó a Caro con un cuchillo.

Una herida fatal y la fuga

El puntazo impactó en el tórax del hombre, del lado izquierdo. Tras la agresión, los atacantes se dieron a la fuga. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Cullen, donde finalmente falleció pese a los esfuerzos médicos.

El cuerpo fue examinado por el médico forense, quien aconsejó la realización de la autopsia para determinar con precisión las causas del deceso.

Peritajes en la escena del crimen

En el lugar del hecho trabajó personal del Departamento Criminalístico Región 1 de la PDI, con intervención de las áreas de Fotografía, Planimetría y Huellas y Rastros. Los agentes secuestraron un cuchillo tipo Tramontina, con mango de madera y una hoja de 22 centímetros, además de observar rastros de manchas de aparente sangre sobre la calzada.

En el Hospital Cullen los investigadores también se habrían incautado de algunos elementos considerados de interés para la causa.

En tanto, trascendió que dos personas que se encontraban en la zona habrían aportado sus versiones y presenciaron el procedimiento pericial. No se detectaron cámaras de seguridad en las inmediaciones, lo que dificulta la reconstrucción fílmica del hecho.

Con los primeros informes en mano, el fiscal Giavedoni ordenó la autopsia y dispuso las medidas iniciales para avanzar en la identificación y localización de los sospechosos, quienes permanecen bajo investigación.