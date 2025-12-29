El motociclista se encuentra en estado grave y fue trasladado al Cullen donde ingresó en condición crítica. Presenta traumatismo de cráneo y fractura de fémur entre otras lesiones.

Un violento accidente de tránsito ocurrido en plena madrugada del lunes dejó a un motociclista de 36 años en estado crítico. El siniestro se registró a las 4.30 en la esquina de Estanislao Zeballos y San José, en el norte de la ciudad de Santa Fe, cuando una moto colisionó contra una camioneta que se encontraba estacionada.

Según el reporte policial, el aviso ingresó a través de un llamado de un tercero que alertó sobre una colisión entre una motocicleta y una camioneta, con una persona inconsciente y con sangrado activo tendida sobre la calzada. De inmediato se dio intervención al servicio de emergencias 107 y a personal policial.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el conductor de la moto había impactado de lleno contra una camioneta Ford roja, que se encontraba estacionada sobre Estanislao Zeballos, mano derecha.

La persona lesionada fue identificada como Franco Gerardo Manuel, de 36 años. El hombre se desplazaba en una motocicleta Gilera 110 cc, dominio GMX-071, cuando por causas que aún se investigan perdió el control del rodado y terminó colisionando violentamente contra el vehículo estacionado.

Asistencia de urgencia y traslado

En primera instancia se hizo presente una unidad sanitaria que se encontraba fuera de servicio pero prestó colaboración. Minutos más tarde arribó el móvil sanitario quien dispuso el traslado inmediato del herido al Hospital José María Cullen.

El motociclista fue ingresado en estado crítico, con múltiples lesiones de extrema gravedad.

El parte médico

Horas más tarde, el director del Hospital Cullen, Dr. Bruno Moroni, brindó el parte médico sobre el estado del paciente. Según detalló, el hombre ingresó con un politraumatismo grave, presentando traumatismo encefalocraneano frontotemporal, fractura de fémur, traumatismo abdominal y una amputación traumática, cuyo alcance no fue precisado oficialmente.

“Actualmente se encuentra siendo evaluado en la unidad de guardia para definir las conductas a seguir”, indicó Moroni, dejando en claro la gravedad del cuadro clínico.

Investigación en marcha

Personal policial de la comisaría correspondiente realizó las actuaciones de rigor en el lugar del siniestro. No se descarta ninguna hipótesis y se aguarda el avance de las pericias para determinar con precisión la mecánica del impacto y las responsabilidades del caso. De todo lo acontecido fue informado el fiscal en turno.

El accidente vuelve a poner en foco la peligrosidad del tránsito nocturno y la violencia de los impactos a alta velocidad, incluso contra vehículos detenidos.