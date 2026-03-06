A primera hora de la mañana la temperatura se ubicaba en 22,2°C, con 92% de humedad, presión de 1011,4 hPa y viento leve del oeste a 6 km/h, mientras el cielo permanecía mayormente cubierto. La visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros. El sol salió a las 6:56 y se pondrá a las 19:31.

De acuerdo con el organismo nacional, la inestabilidad marcará el ritmo del viernes en la capital santafesina. Durante la mañana y la tarde se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones entre el 40 y el 70%, acompañadas por vientos del sector este entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche las condiciones tenderían a mejorar parcialmente, aunque todavía existe una chance de lluvias de entre el 10 y el 40%.

La temperatura mínima prevista para hoy es de 18°C, mientras que la máxima alcanzaría los 25°C, en una jornada con ambiente templado pero muy húmedo, lo que puede generar sensación térmica algo superior en algunos momentos del día.

Viernes lluvioso Créditos: Flavio Raina

Pronóstico extendido

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un progresivo ascenso de las temperaturas durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana en Santa Fe.

Sábado: mínima de 18°C y máxima de 27°C, con condiciones más estables y ambiente templado.

Domingo: mínima de 19°C y máxima de 29°C, con temperaturas en aumento y tiempo mayormente cálido.

Lunes: mínima de 20°C y máxima de 30°C, consolidando el ascenso térmico en la región.