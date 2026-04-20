Un adolescente de 16 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca en la tarde del domingo en la ciudad de Santa Fe. El hecho, caratulado como “Herido de arma blanca”, tuvo lugar minutos antes de las 19.30 en inmediaciones de 4to Pasaje al 3700, en jurisdicción de la Comisaría 26ta..

De acuerdo con las primeras actuaciones, la víctima fue identificada como W. R. El menor se encontraba en la vereda acompañado por otro joven cuando, de manera repentina, fue interceptado por tres individuos que se movilizaban en dos motocicletas —una de alta cilindrada tipo XR y otra de 110 cc—.

Según relataron fuentes policiales, uno de los agresores descendió de uno de los rodados y, sin mediar palabra, atacó al jovencito con un cuchillo, provocándole múltiples heridas cortopunzantes en la zona de la espalda y los glúteos.

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Heridas graves y traslado de urgencia

A pesar de la gravedad de las lesiones, el adolescente logró desplazarse por sus propios medios algunos metros hasta pedir ayuda. Personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras un aviso del 911 y encontró al joven herido en la vía pública.

En primera instancia, el menor fue trasladado al Hospital Iturraspe, donde los médicos constataron lesiones de extrema gravedad: presentaba perforación pulmonar, compromiso torácico y un cuadro de sangrado masivo.

Ante este escenario, se dispuso su derivación bajo código rojo al Hospital José María Cullen, donde ingresó al quirófano para una intervención urgente.

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Peritajes y búsqueda de pruebas

En el lugar del hecho trabajó personal del Departamento Criminalístico de la PDI, junto a la División Científica Forense. Los peritos realizaron tareas de fijación mediante registros fotográficos y planimétricos, además de una inspección ocular en busca de elementos de interés.

Durante el relevamiento se habrían detectado rastros de aparente sangre en la vereda, en dos sectores: el punto donde el menor fue atacado y el trayecto que recorrió hasta pedir auxilio. También se procedió al secuestro de elementos ,los cuales serán sometidas a peritajes.

Asimismo, se habría constatado la presencia de una cámara de seguridad en las inmediaciones, cuyas imágenes podrían resultar clave para avanzar en la identificación de los agresores, quienes permanecen prófugos.

La investigación es dirigida por la fiscal María Laura Urquiza, mientras continúan las diligencias para esclarecer el móvil del ataque.