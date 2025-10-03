Lo que parecía una jornada escolar de rutina en una tradicional institución educativa de barrio Candioti en la ciudad de Santa Fe, se transformó en un episodio inquietante cuando se descubrió que un alumno tenía en su poder un arma.

El hecho ocurrió en la escuela Dr. Manuel Pizarro, ubicada sobre calle Iturraspe al 1800, cuando directivos dieron aviso a la policía tras recibir la inquietante noticia de que uno de sus estudiantes escondía un objeto sospechoso. De inmediato, al lugar acudió personal policial del B.O.U., móvil 11.127, quienes entrevistaron a la directora y confirmaron la situación.

Según pudo saberse, el adolescente fue abordado por el gabinete estudiantil. Allí, con evidente nerviosismo, entregó de forma voluntaria el objeto que llevaba envuelto en una chomba. Se trataba de un arma de aire comprimido, sin cargador, que habría llevado consigo al colegio sin dar demasiadas explicaciones.

El arma que entregó el alumno.

Docentes y padres

La dirección del establecimiento optó por preservar la identidad del joven, evitando exponerlo públicamente. No obstante, la preocupación se instaló entre docentes y padres, quienes comentaron el suceso a traves de distintas redes sociales y no ocultaron su inquietud por lo sucedido.

En el caso intervino la fiscal de turno, Dra. Martí, quien dispuso las actuaciones correspondientes, al tiempo que se evaluaban las medidas a seguir con el alumno involucrado.

El hecho causó preocupación en la comunidad educativa. Foto: Gentileza

Debate y preocupación

Aunque el arma no era de fuego real, el episodio reaviva el debate sobre la seguridad dentro de las escuelas y el rol de las familias en el control de los elementos que los adolescentes llevan consigo.