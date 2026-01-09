La victima fue asesinada este viernes por la mañana en la esquina de Zavalla y Juan de Garay, en la ciudad de Santa Fe. El crimen ocurrió en medio de un tiroteo que estaría vinculado a un presunto intento de robo.

La violencia volvió a sacudir la mañana santafesina. Un nuevo homicidio se registró este viernes en barrio Sur, donde un hombre murió tras recibir disparos de arma de fuego en el marco de lo que habría sido un intento de robo a un camión repartidor de bebidas. El hecho generó corridas, gritos y una fuerte conmoción vecinal en la zona.

El episodio ocurrió cerca de las 10.40, en inmediaciones de Dr. Zavalla al 1900, a metros de un contenedor de residuos.

Puede interesarte

Disparos y alerta desde un consultorio

Las primeras alertas ingresaron a la central de emergencias a partir del llamado de un kinesiólogo que trabajaba en un consultorio de la zona, quien advirtió haber escuchado detonaciones de arma de fuego y observó movimientos sospechosos de personas vestidas con ropa oscura y capuchas.

Poco después, se multiplicaron las llamadas al 911 informando sobre un herido de arma de fuego tendido en la vía pública.

Personal policial de la Comisaría 1ª llegó rápidamente al lugar y halló a un hombre en estado crítico, junto a un contenedor. Minutos más tarde, vía radial, el móvil asignado informó la peor noticia: la víctima ya no presentaba signos vitales.

La escena quedó inmediatamente preservada para el trabajo de los peritos.

Puede interesarte

Intento de robo y tiroteo

De acuerdo a los datos preliminares recolectados en el lugar, todo se habría desencadenado a partir de un intento de asalto a un camión repartidor de bebidas, aparentemente de Coca-Cola.

En ese contexto se produjo un intercambio de disparos que terminó con uno de los presuntos asaltantes abatido. Otro involucrado logró huir inicialmente, pero fue aprehendido a las pocas cuadras tras un rápido operativo cerrojo. No se descarta la participación de más personas.

“Escuché tres detonaciones”

Un vecino del barrio relató los instantes de tensión vividos: “Lo único que escuché fueron los tiros, tres detonaciones. Cuando salí no vi a nadie, pero a los dos minutos apareció una moto que parecería ser del cómplice”, contó.

Según su testimonio, los sospechosos merodeaban la zona desde hacía varios días, lo que había generado preocupación entre los habitantes del sector. “Vienen a cualquier hora, se hacen los que piden, pero no hay que ser muy vivo para darse cuenta de que están robando”, señaló.

Conmoción y fiscalía en el lugar

La fiscal de Homicidios, María Laura Urquiza, se hizo presente en el lugar para coordinar las primeras medidas investigativas. Personal de Criminalística trabajó durante varias horas recolectando pruebas, mientras vecinos observaban con angustia el despliegue policial.

La identidad del fallecido no había sido confirmada oficialmente hasta el momento. La investigación continúa para determinar con precisión cómo se produjo el enfrentamiento y quién efectuó los disparos fatales.