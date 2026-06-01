La víctima, de 46 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Cullen luego de ser atacada a balazos en inmediaciones de Uruguay y San José. El episodio ocurrió durante la tarde del domingo y motivó un importante despliegue policial para intentar localizar al autor de la agresión.

Un violento episodio ocurrido pasado el mediodía del domingo en el sector suroeste de la ciudad de Santa Fe dejó a un hombre gravemente herido y desencadenó un amplio operativo policial para intentar dar con el autor del ataque.

La víctima fue identificada como Federico Acosta, de 46 años, quien ingresó de urgencia al Hospital José María Cullen con una herida de arma de fuego en el cráneo. Su estado de salud era extremadamente delicado al momento de su admisión y permanecía internado con pronóstico reservado.

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El hecho se registró alrededor de las 13.30 en inmediaciones de las calles Uruguay y San José, un sector ubicado en el límite de los barrios San Lorenzo y Chalet, una zona que en más de una oportunidad ha sido escenario de episodios de violencia armada.

Traslado desesperado al Cullen

De acuerdo con las primeras informaciones, tras producirse el ataque se solicitó la intervención de los servicios de emergencia. Una unidad sanitaria del 107, acudió al lugar y trasladó al herido hacia el principal centro de salud de la región.

Al arribar al Hospital Cullen, los profesionales constataron que Acosta presentaba un impacto de bala visible en la cabeza. El paciente ingresó directamente al sector de shock room, donde recibió las primeras atenciones médicas debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que el cuadro clínico era crítico y que el hombre permanecía en estado agonizante mientras los médicos realizaban esfuerzos para estabilizarlo.

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Investigación y búsqueda del agresor

En paralelo a la asistencia médica, efectivos policiales desplegaron un operativo en el sector donde ocurrió el ataque con el objetivo de preservar posibles evidencias y recabar testimonios que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.

Los investigadores procuran establecer las circunstancias en que se produjo la agresión, determinar si existió algún conflicto previo y, principalmente, identificar al autor del disparo.

Por estas horas, distintas dependencias policiales trabajan en la búsqueda del responsable, mientras la causa quedó bajo la órbita de la Justicia, que ordenó las primeras diligencias investigativas.

La evolución médica de la víctima será clave en las próximas horas, en una causa que se suma a una preocupante sucesión de hechos de violencia armada registrados en distintos sectores de la capital provincial.