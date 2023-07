La violencia en los boliches es un tema que sigue sin resolver.

Otra vez la zona de los boliches ubicados a la vera de la ruta nacional 168 fue blanco de hechos de violencia, los que dejaron como saldo un muchacho herido de arma blanca.

La secuencia se inició durante la madrugada del domingo cuando la comisaría 24 de Alto Verde recibió un llamado de emergencia que alertaba sobre un joven herido en las inmediaciones de la ruta 168, en la zona de boliches.

De inmediato efectivos del Cuerpo de Guardia de Infantería fueron comisionados para intervenir en el suceso. Al llegar al lugar indicado, los agentes encontraron a un joven, de 22 años, el que presentaba cortes en sus brazos.

Aunque las heridas no parecían ser de gravedad, el afectado manifestó que habían sido causadas por un grupo de individuos, pero no logró proporcionar detalles ni características precisas sobre ellos. Además, expresó su deseo de no presentar una denuncia formal en ese momento.

Ante esta situación, se procedió a contactar al servicio de emergencias médicas, el 107, para solicitar asistencia. Sin embargo, se informó que habría demoras en el envío de una unidad sanitaria. Ante la urgencia de brindarle atención médica al joven herido, se tomó la decisión de trasladarlo al dispensario de Alto Verde.

En el citado dispensario el joven fue recibido por una médica quien, tras evaluar sus lesiones, realizó la asistencia pertinente.

Por su parte el personal de la comisaría 24 inició las investigaciones de rigor para dar con los agresores.

Antecedente

La mañana del domingo pasado dos mujeres (madre e hija) resultaron heridas de bala, tras un incidente ocurrido en la puerta del local bailable Bvip, en avenida Gorriti y Urquiza.

Según se supo las víctimas, de 49 y 30 años, previamente habían participado de una gresca en el interior del boliche, situación que luego se trasladó al exterior del local.

Y ya cuando estaban en la vereda apareció en escena una motocicleta con dos individuos a bordo los que iniciaron un feroz ataque a tiros contras las mujeres.

La mujer de 49 años presentaba dos balazos, uno en el abdomen y el restante en su pierna derecha; respecto a su hija de 30 años, tiene tres impactos de bala en su pierna izquierda.

Clausura

A raíz de estos incidentes la Municipalidad de Santa Fe decidió clausurar por 10 días el citado boliche.

En ese marco es que desde el municipio se decidió por la clausura del local, que será por al menos 10 días, a la espera de que las autoridades del boliche presenten un plan de seguridad interior y exterior.

Desde el municipio destacan que la clausura se realizó “de manera preventiva” y alegaron que desde el establecimiento se debe presentar un plan integral de seguridad que abarque este aspecto dentro del local y en sus adyacencias para prevenir futuros posibles desmanes.

“El local está clausurado desde el pasado martes, dándole intervención al Ministerio de Seguridad, con una reunión con funcionarios de la cartera de seguridad y funcionarios de la Secretaría de Control municipal para avanzar en la cuestión, para que presenten un plan integral de seguridad que es lo que se le exige”, declaró Fernando Peverengo, secretario de Control municipal.