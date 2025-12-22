Un violento accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este domingo dejó a un efectivo policial en estado crítico, y su acompañante (también una mujer policía) con severas heridas. Ambos habrían colisionado con su motocicleta contra una estructura gastronómica instalada sobre la avenida Aristóbulo del Valle al 4000, a metros de la intersección con Domingo Silva.

El impacto fue de tal magnitud que el conductor quedó tendido e inconsciente sobre la calzada, lo que motivó un inmediato despliegue policial y sanitario en la zona.

Según las primeras actuaciones, el siniestro se produjo cuando una motocicleta que circulaba por Aristóbulo del Valle, en sentido norte, habría colisionado contra el descanso de un balcón gastronómico perteneciente a un bar ubicado sobre esa arteria.

Un tercero dio aviso a las autoridades al advertir la presencia de un hombre gravemente lesionado e inconsciente en el lugar. Minutos después, móviles policiales y una ambulancia del SIES 107 arribaron a la escena.

Alerta por un herido agonizante

Desde el lugar, personal policial informó vía radial que el motociclista se encontraba en estado agonizante. La operadora del servicio de emergencias, recibió la comunicación del móvil policial confirmando la gravedad del cuadro y la necesidad de un traslado urgente.

Con el correr de los minutos, se supo que el herido era personal policial, lo que generó especial preocupación entre los uniformados que intervinieron en el procedimiento.

Según se supo el conductor de la motocicleta, de 31 años, pertenece al Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la URI. Iba acompañado por una mujer, de 28, que cumple funciones en el BOU de Rosario. Ambos se encontraban francos de servicio al momento del accidente.

Estado reservado

El estado de salud de los dos efectivos fue informado como reservado, aunque con el paso de las horas se confirmó que el cuadro más delicado es el del hombre, quien permanece internado en condición crítica en el hospital Cullen. En tanto, la mujer también quedó hospitalizada debido a una fractura de pelvis.

El impacto y las lesiones sufridas obligaron a los médicos a mantener a ambos bajo estrictos cuidados, mientras se aguardan nuevos partes oficiales sobre su evolución.

Investigación en curso

En el lugar del accidente trabajaron peritos para tratar de establecer cómo se produjo la colisión y si existieron otros factores que hayan influido en la mecánica del siniestro. La esquina de Aristóbulo del Valle y Domingo Silva permaneció parcialmente restringida durante las tareas. De todo lo acontecido fue informado el fiscal en turno.

El hecho vuelve a poner el foco en los riesgos del tránsito urbano y en los accidentes protagonizados por motociclistas en avenidas de alta circulación en Santa Fe.