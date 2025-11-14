La tarde del miércoles se convirtió en una pesadilla para una mujer de Santa Fe que desde hace más de un año viene denunciando a su expareja por amenazas y violencia de género. El médico traumatólogo S. G.—quien recientemente había sido imputado y liberado bajo medidas alternativas— regresó a su vida de la peor manera.

Según el relato de la víctima, hacía apenas unos días el hombre también había hostigado a otra persona con quien ella comenzaba una nueva relación: le robó una alfombra, arrojó basura en su puerta y hasta ensució su vehículo con excremento de perro.

Todo ese material, aseguró la mujer, ya había sido aportado a la causa.

La policía detuvo al agresor en el departamento de la víctima. Foto: archivo El Litoral

“Solo quiero hablar”: la excusa para entrar

El miércoles, alrededor de las 16, S.G. apareció en la puerta del departamento de la mujer . “Me pidió hablar”, contó ella a El Litoral aclarando que en algún momento ambos habían evaluado dar por finalizados los procesos judiciales.

Confiada en que no habría un nuevo conflicto, lo dejó entrar. Pero lo que ocurrió después, según su relato, fue un calvario.

El hombre la condujo a la habitación y, sin mediar palabra, comenzó a someterla. Primero la obligó a practicarle sexo oral. Luego, entre lágrimas y desesperación, la mujer intentó resistirse, pero él la empujó contra la cama y la violó vaginal y analmente.

S.G. en una imagen subida a sus redes sociales. Foto: Gentileza

Terror, encierro y una huida desesperada

El ataque duró varios minutos. “Entre que entró y pude llamar al 911 pasaron unos 40 minutos”, recordó la víctima. En un momento, fingió necesitar agua —algo que S.G sabía que ella acostumbra a tomar con frecuencia— y él accedió a ir a la cocina.

La víctima aprovechó ese instante para huir: salió corriendo, cerró la puerta y subió a la terraza. Desde allí llamó al 911 y pidió que la policía llegara sin sirena “por miedo a que me tomara de rehén o se escapara”.

Paralizada por el shock, quedó accidentalmente encerrada en la parte superior del edificio mientras en la planta baja el timbre comenzaba a sonar una y otra vez.

Intervención policial y detención inmediata

La mujer pidió ayuda a un vecino para poder bajar. Cuando llegó a su piso, la policía ya estaba en el palier. Ella tenía la llave: S.G seguía adentro, con la puerta cerrada.

Los agentes ingresaron, lo redujeron y lo detuvieron. La víctima evitó verlo: “Pedí no tener contacto visual”, explicó.

La policía le preguntó por las medidas de restricción vigentes. Aunque ella no tenía consigo la documentación física, constaba en la causa que el hombre tenía prohibición de acercamiento. Tras confirmarlo, el fiscal Matias Broggi ordenó la aprehensión.

Exámenes médicos y lesiones constatadas

La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y luego al hospital Cullen, donde le realizaron estudios vaginales, anales y extracción de sangre. No presentaba lesiones externas visibles, pero sí lesiones genitales compatibles con el ataque denunciado.

El agresor también fue llevado detenido a sede policial quedando a disposición del Ministerio Público de la Acusación. Se prevee que el martes será la audiencia imputativa y el jueves la de prisión preventiva, según precisaron fuentes judiciales.

El fiscal Matías Broggi está a cargo de la investigación. Foto: archivo El Litoral

Según la víctima, el hombre ya tenía antecedentes, imputaciones previas y medidas restrictivas que al momento del ataque estaban vigentes. Aun así, logró acercarse a su domicilio y perpetrar la agresión.

El testimonio de la mujer, estremecedor por su nivel de detalle, será pieza clave en la investigación que avanza bajo la órbita de la fiscalía.