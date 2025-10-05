Una joven motociclista perdió la vida en un violento siniestro vial ocurrido en las primeras horas del domingo, en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe.

El trágico episodio tuvo lugar alrededor de las 8 de la mañana, en la esquina de Berutti y Cafferata, jurisdicción de la Subcomisaría 17ª, donde una mujer que se desplazaba a bordo de una motocicleta perdió el control del rodado, derrapó y terminó impactando de lleno contra una columna.

Murió en el acto

La víctima fue identificada como Sofía Silva, de 30 años, quien murió en el acto a raíz de las gravísimas lesiones sufridas. Su cuerpo quedó tendido entre el cordón y el asfalto, mientras que la motocicleta —reducida prácticamente a un amasijo de hierros— quedó a pocos metros, testimonio mudo de la violencia del impacto.

Según las primeras pericias, el vehículo circulaba a una velocidad considerable, lo que habría sido determinante al momento de perder el control.

Trabajo de los peritos

En el lugar trabajaron agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), con sus peritos especializados en siniestros viales, quienes realizaron sus labores de rigor para determinar la mecánica del accidente.

La escena fue rápidamente preservada por personal policial, que debió cortar el tránsito en la zona mientras los peritos realizaban sus tareas. Vecinos del sector, conmovidos, relataron que escucharon un estruendo seco seguido de silencio, y al salir de sus casas se encontraron con la motociclista ya sin signos vitales.

Como es de rigor, se informó del hecho al fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso las medidas correspondientes y el traslado del cuerpo para su examen médico-legal.

Otra vida se apagó en las calles santafesinas, en un nuevo siniestro que vuelve a poner sobre la mesa la problemática de la velocidad y el riesgo en la conducción de motocicletas, especialmente en horario matinal y en zonas urbanas.