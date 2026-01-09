La víctima, de 29 años, se salvó por la rápida intervención policial. La agresora, de 43, fue detenida y minutos después intentó quitarse la vida en la comisaría. La fiscal calificó el hecho como Tentativa de homicidio

Un grave episodio de violencia sacudió la tarde del jueves en el norte de la ciudad de Santa Fe. Una mujer de 29 años estuvo a segundos de ser incendiada viva cuando otra femenina la roció con nafta y esgrimió un encendedor. La Justicia calificó el hecho como “Tentativa de homicidio” y ordenó la detención de la agresora, quien horas más tarde intentó quitarse la vida en una comisaría.

Un llamado al 911 alertó primero por amenazas, pero segundos después ingresó una comunicación aún más alarmante: una mujer había sido rociada con combustible y estaban intentando prenderla fuego.

Puede interesarte

Personal del Comando Radioeléctrico acudió de inmediato al lugar. Al llegar, los efectivos entrevistaron a la víctima, de 29 años, domiciliada en la misma vivienda.

“Me tiró nafta y quiso encender un fuego”

Según el testimonio recogido en el lugar, la víctima relató que una mujer se presentó en su casa, le golpeó las manos y, cuando salió al exterior, la atacó arrojándole nafta desde un bidón. Acto seguido, la agresora habría intentado encender un fuego con un encendedor, aunque no logró su cometido. La rápida intervención policial evitó una tragedia mayor.

Aprehensión y secuestro de pruebas

En el lugar fue aprehendida la agresora, de 43 años, domiciliada en la localidad de San José del Rincón. El procedimiento incluyó el secuestro de una remera, un bidón con nafta y un encendedor, elementos considerados clave para la investigación.

El caso quedó en manos de la fiscal en turno, Dra. Urquiza, quien tras ser notificada del procedimiento dispuso el secuestro de las prendas de la víctima, del combustible y del encendedor, además de solicitar la presencia de peritos en la escena.

Luego personal especializado retiró los elementos secuestrados. Minutos después, por disposición fiscal, la imputada pasó a revestir la calidad de detenida y comunicada, bajo la calificación legal definitiva de Tentativa de homicidio.

Puede interesarte

Intento de suicidio en la comisaría

Horas más tarde, ya alojada en la Seccional 8ª, la situación dio un giro inesperado. La detenida habría intentado quitarse la vida, intentando ahorcarse en el interior de la dependencia policial.

El personal actuó de inmediato y logró neutralizar la maniobra, evitando un desenlace fatal. La mujer se encontraba consciente y fuera de peligro, pero fue trasladada al hospital Iturraspe para su atención médica y observación.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación. Mientras tanto, la víctima se recupera del brutal ataque y la agresora permanece bajo custodia, con una imputación que podría derivar en una pena severa si se comprueba la intención homicida.