Durante la tarde del jueves dos delincuentes perpetraron un violento asalto en la tienda de indumentaria "Los Fenómenos", ubicada en la intersección de avenida Galicia y Marcial Candioti.

Entrevistados por agentes policiales dos empleados del lugar relataron que mientras trabajaban en el local, dos hombres armados irrumpieron en el comercio. Con gritos de "¡Al piso, al piso!", los asaltantes sometieron a los vendedores y clientes, quienes no tuvieron más opción que obedecer.

Los delincuentes llenaron varias bolsas de consorcio con ropa del local, además de llevarse alrededor de 60,000 en efectivo, un celular y una mochila con documentos pertenecientes a uno de los trabajadores. Tras el atraco, los ladrones huyeron en un motovehículo.

"Estaban nerviosos... sacados"

"Yo justo había ido a comprar un desinfectante. Dejé la puerta abierta, entro me pongo acá atrás del mostrador y escucho un grito de una señora. Miro por la cámara y veo uno que tiene un casco que la empuja. Me dije 'nos están robando'. Cuando levanto la mirada el otro estaba acá enfrente mío. Me guardo el teléfono en el bolsillo y empieza a decir que nos tiremos al suelo. Que sino nos mataban. Éramos cuatro clientes y dos empleados. Nos sentamos allá atrás. Mientras, sacó una bolsa negra y empezó a guardar camperas. Se llevó 10 camperas más o menos y el otro estaba del otro lado sacando remeras y controlando a la señora que estaba como cliente", narró una de las víctimas.

"Estaban muy nerviosos..., sacados. Uno nos decía que nos quedemos quietos porque nos iba a matar. A mí me salió contestarle. Le dije que más quietos no podemos estar. Pero igual nos seguían apuntando con un arma de fuego.

"Los ladrones era tipos de unos 30 años, no eran 'pendejitos'. No solamente nos amenazaron. Después que terminó de guardar las camperas vino para este lado de la caja y sacó la plata. A mí me dice dame el teléfono. Ya se había llevado uno que estaba arriba del mostrador. Entonces agarró la mochila de mi compañero, que es lo último que se roba y el otro le dice: 'ya estamos... andá a prender la moto".

Zona peligrosa

Más adelante la mujer calificó a la zona donde ocurrió el robo como "muy peligrosa". Está mal iluminada y hay poca vigilancia policial. Muchos de los comerciantes de acá ya fueron asaltados.

Posteo en redes

"Queremos contarles que el local está cerrado en este momento porque fuimos víctimas de un robo a mano armada". Con este texto los dueños del comercio denunciaron lo sucedido en redes sociales.

De inmediato, uno de sus seguidores posteó: "Tremenda esa esquina . Desde que tengo uso de razón es tremenda . Avenida Galicia cuando cae el sol en realidad es tierra de nadie. A la buena de Dios. Pero ahí en esa esquina el abandono del Centro 29. La cortada esa por la que entran en contramano y disparan para ese lado . Siempre hubo rejuntes en los bancos que había en el cantero central de la avenida. Ahora los sacaron pero están igual agazapados controlando el movimiento del barrio".