Un descarrilamiento ferroviario ocurrido en el sector oeste de la ciudad de Santa Fe derivó en una rápida intervención policial y en la detención de un hombre acusado de Hurto agravado, en un episodio que vuelve a poner en agenda la recurrente vandalización de trenes cargueros que atraviesan la región.

El hecho se produjo el martes en Pasaje Mitre al 1800, en barrio Santa Rosa de Lima, cuando una formación de la empresa Belgrano Cargas, que transportaba maíz, descarriló por causas que aún se investigan. La situación fue aprovechada por varias personas que comenzaron a sustraer parte de la carga, generando un rápido despliegue de las fuerzas de seguridad.

Intervención policial y aprehensión

En el lugar intervino personal de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, que logró aprehender a S. E. R., de 31 años, señalado como uno de los involucrados en la maniobra delictiva. El hombre quedó imputado por el delito de hurto agravado.

Como parte de las medidas complementarias, los investigadores realizaron un vuelo de dron sobre el sector y las inmediaciones del trazado ferroviario, con el objetivo de detectar posibles acopios de maíz en patios de viviendas cercanas. En ese marco, otras dos personas fueron trasladadas a sede policial para su correcta identificación y averiguación de antecedentes.

Robo a un tren cerealero en barrio Santa Rosa de Lima. Foto: Gentileza

Por disposición del fiscal Omar De Pedro, el aprehendido quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras se profundizan las actuaciones para determinar el grado de participación de otros posibles involucrados y el destino final del cereal sustraído.

Un problema que se repite

Los robos a trenes cargueros, en especial aquellos que transportan granos y cereales, se han convertido en una problemática recurrente en Santa Fe y Santo Tomé. Tal como ha informado en reiteradas oportunidades El Litoral, las formaciones suelen ser apedreadas, vandalizadas o directamente detenidas de manera ilegal cuando reducen su velocidad al atravesar zonas urbanas o sectores vulnerables.

El cereal robado es puesto en bolsas y cargado en baldes, carros y camionetas. Foto: Gentileza

En muchos casos, los descarrilamientos —ya sea por fallas estructurales, sabotajes o el deterioro de las vías— funcionan como el disparador de saqueos espontáneos, con vecinos y oportunistas que se acercan a cargar bolsas, baldes o carros con cereal, ante la escasa o tardía presencia policial.

Desde el sector ferroviario y las fuerzas de seguridad advierten que este tipo de hechos no solo genera pérdidas millonarias, sino que también implica graves riesgos para la seguridad pública, tanto para los propios saqueadores como para los vecinos y el personal ferroviario.

Pese a los operativos preventivos y al uso de tecnología, como drones y patrullajes focalizados, el fenómeno continúa repitiéndose y suma preocupación en las autoridades.



