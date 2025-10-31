Un violento episodio de inseguridad se registró en la tarde del jueves en barrio Santa Rosa de Lima, en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe, donde un hombre de 48 años resultó herido de bala en ambas piernas durante un robo a mano armada.

El ataque ocurrió cerca de las 17 horas en la zona de calle Salta al 4600, jurisdicción de la Comisaría de Estación Sur (URI), y tuvo como víctima a José Luis Gómez, quien fue abordado por dos sujetos cuando circulaba en su motocicleta Gilera 110, color gris con detalles en negro.

“Le dispararon y se llevaron la moto”

De acuerdo al informe policial, Gómez se desplazaba por calle Quiroga y, al ingresar a un pasillo lateral sobre Salta, fue interceptado por dos hombres armados que sin mediar palabra abrieron fuego contra él.

Investigan agentes de la Subcomisaría 2da. Foto: archivo El Litoral

Tras recibir los impactos —uno en cada pierna—, la víctima cayó al suelo, y los agresores aprovecharon para robarle la motocicleta antes de darse a la fuga.

Vecinos del sector escucharon los disparos y alertaron de inmediato al Servicio de Emergencias 911, que envió al lugar a personal de la Estación Sur de la URI.

Puede interesarte

Asistido en el Cullen

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen, donde fue atendido por las lesiones sufridas. Afortunadamente, los médicos confirmaron que las heridas no comprometieron órganos vitales y, tras recibir curaciones, fue dado de alta horas más tarde.

La víctima fue asistida en el hospital Cullen. Foto:archivo El Litoral

En el lugar trabajó personal del Departamento Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) bajo las órdenes del fiscal Andrés Marchi. Como es de práctica los peritos realizaron fotografías, planimetría y búsqueda de indicios balísticos, aunque el procedimiento no arrojó resultados positivos.

Tampoco se hallaron cámaras de seguridad en la zona que pudieran haber captado la secuencia del ataque, lo que complica la investigación.

Puede interesarte

Buscan a los dos atacantes

Hasta el momento, los autores del hecho no fueron identificados y la causa quedó caratulada como “herido de arma de fuego en ocasión de robo”.

El fiscal ordenó distintas medidas para intentar rastrear la moto sustraída y dar con los agresores, que se mantienen prófugos.

Por su parte los vecinos volvieron a insistir con su reclamo por mayor seguridad, señalando que robos y asaltos callejeros son moneda corriente como así también enfrentamientos a tiros, corridas y peleas entre bandas rivales que ponen en jaque la vida de personas inocentes de la tradicional barriada.