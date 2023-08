En una entrevista con el tiktoker Enzo Aguilar, Santiago Maratea reconoció haber tenido un vínculo amoroso con Guillermina Valdés y explicó qué le pasó cuando salieron los rumores a la luz, a raíz de unas fotos que les sacaron comiendo juntos el Día de los Enamorados de este año.

Todo comenzó en febrero cuando Maite Peñoñori mostró en Intrusos unas imágenes del influencer retirando un pedido en una reconocida hamburguesería del barrio de Palermo, mientras la actriz lo esperaba en el auto "con la intención de que nadie los vea juntos".

Puede interesarte

"A mí me sorprendió mucho cuando me lo dijeron, son esas parejas que no te imaginás", reconoció la panelista del famoso ciclo de espectáculos en aquel momento.

Ahora, durante un mano a mano con el influencer en su show Cosa de Locos, Enzo quiso saber: "¿Te jode que te sigan preguntando por el romance con Guille Valdés? ¿Lo vas a seguir negando?".

"No, preguntame", le respondió, canchero, Maratea.

Acto seguido, el entrevistador le formuló: "¿Vos entendés que Guillermina Valdés es la ex del padre de la patria televisiva (Marcelo Tinelli) que a su vez él se la quitó al hijo del 'muchacho como yo' (Sebastián Ortega)? ¿Cómo vos vas a meterte ahí? ¿Cómo fue?".

"Fue sin querer, qué se yo", respondió, sin dar muchos detalles, Maratea, que se encuentra realizando una millonaria colecta entre hinchas de Independiente para pagar las deudas del club de Avellaneda.

Entonces, Aguilar quiso saber más información sobre este vínculo del que se sabían rumores pero nunca había habido una confirmación por parte de ninguno de los protagonistas. "¿Lindo?", le preguntó.

Puede interesarte

"Sí... yo por lo general no expongo nada de mi vida privada y cuando pasó eso no lo supe manejar", explicó Santiago respecto a la breve relación sentimental que mantuvo en secreto con la exmujer de Marcelo Tinelli y Sebatián Ortega.

Qué había dicho Santi Maratea hasta ahora de su relación con Guillermina Valdés

En junio, durante una entrevista con Migue Granados en Soñé que volaba, el ciclo que conduce en Olga, su nuevo canal de streaming, el influencer ya se había pronunciado sobre este tema pero sin confirmaciones.

“¿Me puedo poner un poco Polinesco? Es una pregunta del estilo Intrusos: ¿Estás saliendo o estuvieron con Guillermina Valdes? Si es así, qué lindo, amigo”, le preguntó el hijo de Pablo Granados.

Entonces, Santiago reconoció: “No estoy saliendo con Guille, pero hablé el otro día”. Luego, con un gesto, le dio a entender al conductor del ciclo que el romance había quedado en el pasado.

Puede interesarte

Para concluir el tema, le preguntaron por la fecha de la fotos, ya que se los había visto juntos por primera vez el Día de los Enamorados en un local de comidas rápidas.

“Eso es de lo que más nos reímos, también mis amigos. Cualquiera que me conoce a mí sabría que yo nunca festejaría San Valentín, jamás”, reconoció Maratea.

"¿La seguís viendo?”, quiso saber Nati Jota, que también trabaja en Olga. “Hablé el otro día, pero no la veo hace unos meses”, aclaró.