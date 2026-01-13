Un joven de 24 años fue asesinado a puñaladas por su primo después de un partido de fútbol que escaló en una violenta pelea familiar. Ocurrió el sábado por la noche en Santiago del Estero.

El episodio comenzó a raíz de un conflicto previo entre los dos primos, cuando Alexis Maximiliano Pereyra, la víctima, había sido acusado de haber robado un cabrito perteneciente a Rubén Esteban Jaimez, el agresor de 21 años.

En ese contexto, se juntaron a jugar un partido de fútbol en una cancha ubicada a 12 kilómetros de la ciudad de Campo Gallo, en el departamento Alberdi, según informaron.

Al finalizar el partido, Pereyra y Jaimez, junto a varios de los asistentes, se quedaron tomando bebidas alcohólicas en las inmediaciones del predio. En ese momento, comenzaron a hablar sobre el asunto que tenían pendiente, y la discusión escaló a una pelea.

De acuerdo a lo que contó un testigo, los jóvenes estaban calmándose cuando Jaimez insultó a Pereyra, y este último lo invitó a pelear mano a mano, con la condición de que el otro soltara el cuchillo.

A pesar del acuerdo, Jaimez no soltó el arma blanca, y cuando se agarraron a trompadas, apuñaló en el abdomen a su primo. Pereyra cayó desplomado en el suelo y el atacante huyó en moto, llevándose una botella de cerveza.

La víctima fue asistida por la gente que presenció el momento y lo trasladaron de urgencia al hospital de Campo Gallo. A pesar del esfuerzo de los médicos por estabilizarlo, murió antes de las 3 de la madrugada producto de una hemorragia interna.

Por la mañana, la madre de Jaimez llamó a la Policía y notificó que su hijo quería entregarse. Personal de la Seccional 18 de Campo Gallo lo detuvo en el paraje Santa Marina y fue imputado por homicidio.

Por disposición del fiscal a cargo de la causa, Miguel Ángel Torresi, los investigadores secuestraron el arma homicida y la ropa que utilizó en el crimen, así como su celular personal.

Además, se ordenó una vigilancia preventiva en la zona y el relevamiento de testimonios. En las próximas horas se conocerán los resultados de la autopsia, que hasta el momento indican que Pereyra murió por un shock hipovolémico, por la pérdida de sangre.