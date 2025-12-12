Una inspección realizada a un puesto callejero en Santiago del Estero reveló el imprudente y peligroso accionar de un comerciante. Los agentes revisaron la mercadería y descubrieron que las milanesas que vendía estaban hechas con papel higiénico prensado, cartón y pan rallado.

El hecho ocurrió en la noche del martes, cuando personal de Bromatología de Loreto inspeccionó el Carro Trico, un puesto de venta ubicado en la plazoleta Fuerza Aérea, de acuerdo a La Gaceta.

Durante el procedimiento encontraron nueve bultos de comida lista para ser vendida. Al revisarla notaron que se trataba de “milanesas” preparadas con una mezcla de materiales no aptos para el consumo.

La inspección se realizó tras recibir denuncias por el extraño sabor y textura de las milanesas. (Foto: gentileza Clarín)

Las milanesas simulaban ser de carne, pero en realidad estaban hechas con papel higiénico prensado, cartón y rebozadas con pan rallado.

El caso quedó a cargo de la fiscal Eugenia Calligaris, quien se encargará de avanzar con las acciones judiciales correspondientes.

Por su parte, desde la Municipalidad indicaron que los controles bromatológicos seguirán “de manera permanente, estricta y rigurosa”.