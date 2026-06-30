Una mujer integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colonia Dora fue encontrada asesinada en el patio de su casa y la Justicia investiga el caso como un presunto femicidio seguido de suicidio. Junto a ella también fue hallada su pareja, quien, de acuerdo con los primeros indicios, se habría quitado la vida tras cometer el crimen.

El hecho ocurrió en una zona rural del barrio Juventud, en la ciudad de Colonia Dora, Santiago del Estero, y generó conmoción entre los vecinos de la localidad.

Las víctimas fueron identificadas como Edith Eugenia Pérez y Omar Rafael González. El hallazgo se produjo cuando Brian, el hijo de ambos, de 21 años, regresó a la vivienda y encontró los cuerpos en el patio. De inmediato, un vecino alertó a la Policía para informar sobre la dramática escena.

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Según los primeros datos reunidos por los investigadores, y a la espera de los resultados de las pericias forenses, Edith Eugenia Pérez presentaba heridas visibles en la zona abdominal compatibles con un arma blanca. Además, los investigadores constataron una importante pérdida de sangre en la región del cuello y la cabeza.

En tanto, González fue encontrado sin vida con signos que, de manera preliminar, son compatibles con una muerte por ahorcamiento.

Tras el hallazgo, se desplegó un operativo en la vivienda para preservar la escena y avanzar con la investigación. La causa quedó a cargo de la fiscal de turno, Florencia Garzón, quien llevó adelante las tareas junto con la coordinadora de fiscales de Añatuya, María Emilia Ganen.

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Por disposición del Ministerio Público Fiscal, personal de Criminalística realizó las pericias técnicas en el lugar, mientras que efectivos de la División Homicidios y Delitos Complejos hizo las entrevistas y el relevamiento de información para reconstruir lo sucedido.

Finalmente, ambos cuerpos fueron trasladados por la Unidad Morguera para la realización de las autopsias, cuyos resultados permitirán establecer con precisión científica la mecánica y las causas de las dos muertes.