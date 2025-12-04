El intento de una pareja por concretar un trío sexual en Santiago del Estero terminó con disparos, una denuncia por agresiones y la detención de un cuarto integrante, no invitado.

La escena frustrada tuvo lugar en el departamento de Avellaneda, cuando un médico, su esposa y la amiga de ambos habían pautado el encuentro sexual. “Los protagonistas de esta historia involucran a un médico, su esposa y una amiga.

Cuando el clímax daba las condiciones para llevar a cabo dicha fantasía, apareció el novio de la tercera integrante para amenazar al resto y retirarse realizando dos disparos con un arma de fuego”, según informaron.

El agresor, ahora imputado penalmente, deberá pasar al menos 10 días en prisión, según detallaron fuentes judiciales. Sin embargo, se prevé que finalizado este primer plazo se solicite una prórroga por otros 15 más.

La fiscal a cargo de la causa Alejandra Sobrero fue quien solicitó la conversión de aprehensión en detención, medida aprobada por la jueza de Control y Garantías Ana María González Ruíz, quien dio lugar al pedido.

El encuentro sexual habría empezado a idearse a través de la red social fundada por Mark Zuckerberg, cuando el médico le propuso a una joven amiga de la pareja, sumarse y dar paso a un trío.

Del otro lado, la tercera en cuestión, habría aceptado después de mucho analizarlo, por lo que el profesional rápidamente decidió trasladarse en su vehículo junto a su pareja al lugar de encuentro y a la hora pautada.

“Fue allí cuando el acuerdo había sido descubierto por el novio de la joven, el cual se presentó en su lugar y con un arma, hizo descender a la pareja del profesional del vehículo”, según la denuncia.

De acuerdo a los testimonios expuestos en la causa, el agresor le habría colocado unos “precintos en las manos a su novia” y se la llevó hasta una zona alejada, donde la habría obligado a “prometer” que no haría más esas propuestas. Además, habría efectuado dos disparos, uno al aire y el segundo rozando cerca de la cabeza de la víctima.