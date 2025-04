Un hombre de 44 años fue brutalmente golpeado por su novia taekwondista luego de una escena de celos: “Si no estás conmigo, no estás con nadie”, lo amenazó.

El hombre, un empleado de comercio, le dijo a la Policía que desde hace cuatro años está en pareja con la acusada y sostuvo que siempre le hacía escenas de celos. Sin embargo, aclaró que este año esas situaciones comenzaron no solo a hacerse más frecuentes, sino que aumentaron las agresiones: además de reclamarle, también había comenzado a golpearlo.

En ese contexto, aclaró que el día del ataque, pasadas las 14:30, la mujer llegó hasta su casa con la excusa de devolverle un buzo, pero cuando ambos ingresaron al domicilio, ella cerró la puerta con llave y empezó a insultarlo.

Puede interesarte

Poco después la situación se descontroló. La sospechosa comenzó a pegarle, le dio trompadas, patadas y rodillazos en distintas partes del cuerpo. La víctima, por su parte, intentó controlarla agarrándole las manos, pero no lo consiguió.

En su relato, le dijo a los efectivos que producto de los golpes terminó con la cara ensangrentada y que, inclusive, varios de sus muebles quedaron destruidos.

Puede interesarte

“Te voy a prender fuego; si vos no estás conmigo, no vas a estar con nadie, si no te voy a matar y después me mato yo”, le dijo la mujer en reiteradas ocasiones mientras continuaba con las agresiones, según consignó el portal Nuevo Diario Web.

Cuando el violento episodio terminó, el hombre se dirigió hasta la Comisaría Comunitaria Nº 22 donde realizó la denuncia. Allí, el fiscal de turno Daniel Ábalos, a cargo de la Unidad Fiscal para la Circunscripción Copo, ordenó la detención de la agresora. Pese a ello, hasta el momento no fue encontrada y es intensamente buscada por la Policía.