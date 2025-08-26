Neitan Gabriel Godoy cruzó la ruta y fue impactado por un transporte de carga.

Un nene de 2 años y 6 meses murió este lunes por la noche en Alberdi, provincia de Santiago del Estero, tras ser atropellado por un camión cañero en la Ruta Nacional 38, a la altura de Los Arroyos.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.30, cuando la víctima, identificada como Neitan Gabriel Godoy, habría cruzado la ruta de manera repentina. Las autoridades locales realizan pericias para determinar cómo se produjo el impacto.

La familia, en shock: “No vi en qué momento salió”

Augusto Josso, de 69 años y pareja de la abuela del pequeño, relató con profunda tristeza los momentos previos al accidente: “Ha sido un segundo de descuido. Yo entré al dormitorio a cambiarle el televisor porque siempre miraba dibujitos, y en ese instante él salió por la puerta lateral de la casa que da al taller mecánico y cruzó la ruta. No vi en qué momento salió”.

El hombre destacó que Neitan nunca tuvo contacto con sus padres biológicos y que él lo crio desde los dos meses de vida: “Era más que un hijo para mí. Llenaba mis días de alegría y ya no lo tengo. No sé qué será de mi vida con 69 años”, expresó, devastado.

Operativo policial y pericias en la Ruta 38

Personal de la Unidad Regional Sur, Bomberos Voluntarios, Guardia Urbana Municipal y el servicio 107 trabajaron en el lugar del accidente. La ruta permaneció parcialmente interrumpida durante varias horas mientras se realizaban las pericias de rigor.

La Justicia investiga las circunstancias exactas del atropello para establecer cómo se produjo el impacto con el camión cañero. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre el estado del conductor ni si hubo alguna responsabilidad penal.