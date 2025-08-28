Una catequista fue detenida por golpear a su hijo de 8 años y fue denunciada por su propio hermano en Santiago del Estero.

Según la información que detalló el portal Diario Panorama, la mujer acostumbraba golpear al niño con un cinto, con palos de escoba, lo escupía, lo obligaba a arrodillarse en maíz y lo amenazaba con cortarle la lengua si contaba a alguien sobre estos hechos.

Debido a las tortuosas prácticas, el niño perdía el control de su esfínter y la madre lo obligaba a que comiera su propio excremento.

Actualmente, la mujer se encuentra detenida y pesa sobre ella la imputación por “lesiones leves calificadas por el vínculo y amenazas”, por lo que permanecerá detenida al menos 15 días más.

Puede interesarte

En este sentido, el tío del niño se dirigió hacia la policía y relató que el día anterior llegó a su casa, en la que convive con su hermana y su hijo, y encontró al menor llorando.

Al preguntarle, el niño le contó a su tío que su madre había salido a la iglesia, pero que antes lo había golpeado y, entre lágrimas, le pidió ayudara.

Rápidamente, el menor fue examinado por el personal médico, quienes aseguraron que presentaba signos de golpes con un cinto o correa en gran parte del cuerpo.

Finalmente, al ser indagado por la Justicia, el tío del niño relató que este tipo de maltrato era habitual. El niño era constantemente sometido a golpizas y maltratos por parte de su madre, por lo que el hombre decidió grabar con su celular estos momentos, que luego sirvieron a la justicia como prueba de los hechos.