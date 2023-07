Ahora, el influencer confirmó los rumores y reconoció que tuvo un vínculo con la famosa modelo.

A lo largo de los años, a Santi Maratea se lo relacionó con distintas figuras. Desde que Guillermina Valdés se separó de Marcelo Tinelli, circularon muchos rumores de que estaría con el influencer. Sin embargo, cada vez que se les preguntaba, afirmaban que tenían una relación de amistad.

De hecho, la última vez que se habló del tema fue semanas atrás, cuando Santi visitó LAM, y Ángel De Brito aprovechó para preguntarle por el vínculo con Guillermina. “¿Saliste con Guillermina?”, le preguntó sin filtro Ángel, y Maratea no pudo ocultar su sorpresa y comenzó a reírse y expresó: “Sos buenísimo Ángel, no estaba preparado… No la veo hace un montón, le voy a hablar”.

Entonces, el conductor comentó que “es muy solidaria Guille”, y Santiago expresó: “Es muy grosa Guille, gran maestra. Ella me enseñó que a ella le enseñaron, hablando de los medios, lo positivo de no responder… Como verás, no aprendí tanto. Después me enseñó cosas más personales”.

Finalmente, luego de mucha incertidumbre, en Socios del Espectáculo decidieron compartir lo que sucedió en ‘Olga’, cuando le preguntaron a Maratea si estuvo con Guille Valdés. “Santiago Maratea, sin que nadie se de cuenta, prácticamente, reconoce su romance con Guillermina Valdés, y además le deja una declaración de amor…”, comentó Rodrigo Lussich.

“Nunca desmiente el romance, sobre todo el encuentro sexual, con Guillermina Valdés, y le declara su amor”, continuó contando el conductor. Entonces, compartieron al aire lo que sucedió en ‘Olga’, cuando Migue Granados le preguntó si salió o está saliendo con Guillermina. Primero, Santi comenzó a reírse, pero luego se puso serio y explicó: “No estoy saliendo con Guille… hablé el otro día”.

Rápidamente, Migue siguió indagando y le preguntó si estuvieron, y Santi Maratea hizo un gesto como ‘no voy a responder’ y una sonrisa. A lo que el conductor entendió el mensaje detrás del gesto, y expresó: “¡Qué hermosura! Qué mujer increíble”. Frente a la duda de sus compañeros sobre si Santiago estaba respondiendo que sí estuvo con Guillermina, Migue afirmó: “Sino, hubiese dicho que no”.

Sin embargo, continuaron preguntándole, y Santi, entre risas, comentó: “Viste que yo no hablo de eso”. Entonces, Migue Granados le preguntó si le gusta Guillermina, y el influencer afirmó que sí, sin dudarlo. A lo que Nati Jota le consultó: “¿Se siguen hablando? ¿Viendo?”.

“Hablé el otro día, no la veo hace unos meses… Pero aprovecho para decir cosas lindas de ella, es una gran persona. Me sirvió mucho conocerla, fue muy clave, es una persona muy sabia”, expresó Santi Maratea. Sin dudarlo, Migue Granados sentenció: “Amigo, estás enamorado”.